Sprawdź, gdzie warto studiować. Ruszają dni otwarte na warszawskich uczelniach

Wielkimi krokami nadchodzą matury i czas rekrutacji na studia. Jeśli jeszcze nie wiecie, którą uczelnie wybrać, to teraz będziecie mieli szansę zobaczyć, jak wyglądają i co mają do zaoferowania poszczególne warszawskie uniwersytety i szkoły wyższe. Przejdź do galerii i sprawdź, które uczelnie organizują w najbliższym czasie dni otwarte.