Srebrna Tower czy K-Tower? "Wieżowiec Kaczyńskiego" na Woli, który wzbudził ogromne zainteresowanie

Róg ulicy Srebrnej i Towarowej, to część Mirowa, najbardziej biznesowy fragment Woli, nazywany "nowym City" albo "drugim Mordorem". W ciągu ostatniej dekady trwa tu nieustanna budowa. Każdy fragment ziemi jest na wagę złota . Stoi tu już Warsaw Spire (220 m) i Warsaw Trade Center (208) - w których pracuje po kilka tysięcy osób. Rosną nowe giganty, by wymienić tylko kilka: Varso (310 m), Warsaw Unit (202 m) czy Skyliner (195 m). Za trzy lata będzie tu pracować ponad 100 tysięcy osób, a docelowo aż... dwa razy tyle.

Ponad dwa lata temu ogromną działkę, przy Towarowej 22, jedna z firm kupiła za pół miliarda złotych. Specjaliści wyliczyli, że na 6,5 ha (nie będzie tam wysokiej zabudowy) znajdzie się aż 100 tys. mkw. powierzchni najmu. Tyle samo, ile proponuje spółka Srebrna, na rogu ul. Srebrnej i Towarowej. K-Tower to zatem, z biznesowego punktu widzenia, żyła złota. Jeśli budynek powstanie (choć na mniejszej działce - 5,4 tys. mkw.), będzie zatem warty więcej niż 500 milionów złotych.

Kolejny wieżowiec czy niezwykły wieżowiec?

Materiał "Gazety Wyborczej" z 29 stycznia opowiada o ustaleniach między Jarosławem Kaczyńskim a deweloperem Geraldem Birgfellnerem, który miał prowadzić projekt budowy 190-metrowego wieżowca (nazywanego K-Tower lub Srebrna Tower) na Woli. Kaczyński, w ujawnionych rozmowach, występuje jako przedstawiciel spółki Srebrna, gdzie zasiada w radzie nadzorczej. Spółka jest właścicielem działki przy ul. Srebrnej 16, na której miała rozpocząć się budowa.

Miała, bowiem jak wynika z publikacji, Kaczyński i Birgfellner nie dogadali się, a Austriak złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w tej sprawie. Inwestycję wstrzymuje brak pozwolenia na budowę. Popularną "wuzetkę" (WZ), czyli decyzję o warunkach zabudowy, która jest konieczna do wbicia pierwszej łopaty, wydaje miasto. Warszawa, jak na razie, nie pozwoliła jednak na rozpoczęcie budowy.

"Srebrna Sp. z o.o. wnioskowała o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie wysokiego budynku biurowego z częścią handlową i gastronomiczną oraz mieszkalną na działce przy ul. Srebrnej 16. Wniosek dotyczył zabudowy o wysokości 138 m. W listopadzie 2018 r. została wydana decyzja odmowna" - tłumaczy nam stołeczny ratusz.

Co ciekawe, Srebrna mówiła o wieży wysokiej na 190 metrów. We wniosku złożono dokumenty na 138 metrów, a urząd zaproponował... 35 metrów. "Z analizy urbanistycznej wykonanej na potrzeby postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wynika możliwość realizacji obiektu o wysokości 31,5 m (ze zwyżką do 35 m). Na takie parametry nie wyraził zgody wnioskodawca, co skutkowało wydaniem decyzji odmownej. Decyzja ta została zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego"- czytamy odpowiedzi przesłanej nam przez stołeczny ratusz.

Zastanawiające jest to, że dwie przecznice dalej powstają wieżowce wysokie na ponad 200 metrów. Naprzeciw Srebrnej, kolejarze chcą zbudować nową Warszawę Główną, a na wstępnych wizualizacjach widać wieżowce. Nieopodal, przy placu Zawiszy Ghelamco chce postawić 130-metrowy (wstępnie) Sobieski Tower. Być może przy analizie wzięto pod uwagę okoliczne bloki mieszkalne, które mają nieco ponad 30 metrów wysokości.

K-Tower, co wiemy?

Pierwsze informacje odnośnie planów spółki Srebrna pojawiły się w 2016 roku. Wtedy mówiło się o 190-metrowym wieżowcu, projektu Grupy AT. Miał mieć prostą, strzelistą szklaną bryłę, z wycięciem przy jednym z rogów. Początkowo planowano 77 tys. mkw. powierzchni (dla ok. 5-6 tys. pracowników) oraz restaurację na ostatnim, 47. piętrze.

Z raportu złożonego w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (luty 2017) wynika, że budynek miał mieć:

3-poziomowe podium

47 pięter naziemnych

cztery piętra podziemne (parking)

dwa piętra techniczne, na wysokości 63 i 127 metrów.

Później, już w 2018 roku, projekt zmieniono. Wysokość - ze względu na czekającą decyzję o warunkach zabudowy - pozostała bez zmian, jednak w K-Tower dodano dwa piętra. Zmieniło się także przeznaczenie budynku. Zamiast biur - hotel i apartamenty na sprzedaż. Na ostatnim piętrze pozostałby sky bar, a poza tym w drapaczu chmur miałaby się znaleźć siedziba Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego. W sumie, w budynku przypominającym dwie złączone wieże, miałoby zmieścić się aż 100 tys. mkw. (7-8 tys. pracowników).

Cała inwestycja wyceniana jest na ok. 300 milionów euro. Kredyt - spółce Srebrna - miałby udzielić bank Pekao. Autorem nowego projektu wieżowca - według "Gazety Wyborczej" - jest zagraniczna pracownia architektoniczna. Nie ujawniono jednak jej nazwy. Na zdjęciu (umieszczamy je również na górze artykułu), widać, że jest to połączenie grafiki z programu Google Earth z koncepcją wieżowca. Być może jest to zatem nieautoryzowana koncepcja, która nie jest już brana pod uwagę.

Tak wyglądał poprzedni projekt wieżowca, autorstwa Grupy AT