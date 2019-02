Stacja metra Płocka. Podjęto decyzję. Mamut pojawi się na jednej ze stacji drugiej linii metra

Dokładnie 3 grudnia 2018 roku podczas budowy stacji metra odnaleziono pozostałości mamuta lub słonia leśnego w okolicy przyszłej stacji Płocka. Wstępna analiza wykazała, że szczątki mogą mieć nawet 120 tysięcy lat. Badaniem znaleziska zajęli się archeolodzy. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych testów, według planów mamut miał trafić do muzeum archeologicznego, jednak dzięki mieszkańcom i aktywistom, szczątki zostają wyeksponowane na stacji metra.

Znaleziska na budowie metra

Co można znaleźć pod ziemią? Podczas kopania tuneli metra w Warszawie odkrywano najrozmaitsze przedmioty, miejsca i znaleziska. Najczęściej należą do nich broń i amunicja z okresu II wojny światowej: pociski, amunicja, stanowiska ogniowe. Budowniczym udało się także odkryć, m.in pozostałości fabryki drożdży, stare gazety, a nawet nielegalną salę konferencyjną. Teraz do tego grona, już nie pod powierzchnią ziemi, a nad nią dołączy słynny słoń leśny, który ma szansę być eksponowany na oczach podróżnych. - Mamy już najpiękniejszą stację w postaci Placu Wilsona, dlaczego warszawskie metro nie mogłoby pochwalić się pierwszym peronem, na którym na pociągi oczekuje mamut - piszą autorzy petycji