Stacja Szama: wyjątkowy przewodnik kulinarny, który oszczędza twoje pieniądze

Piątek wieczór. Jesteś z grupą znajomych na mieście. I znów ten sam problem. Gdzie spędzić czas? Sięgasz po telefon i zaczynasz szukać: tu za drogo, tu nie ma już miejsc, ten lokal jest za daleko. W końcu, po godzinie szukania nadjeżdża ostatni autobus w twoim kierunku i decydujecie rozejść się do domu. Może następnym razem się uda? Na szczęście, jest prostsze i szybsze rozwiązanie.

Jak to działa?

Stacja Szama to nowy przewodnik po Warszawskich lokalach. W każdej z restauracji odbieramy specjalną kartę rabatową. Ta upoważnia do korzystania ze zniżek w stale rosnącej liczbie lokali. Co ważne, z gratisów i promocji możemy korzystać bezterminowo. Część z restauracji oferuje zniżki (10, 15, 20 procent), część gratisowe napoje i dodatki do dań. Odwiedzając każdą z restauracji na liście Stacji Szamy coś zyskujemy.

Odbierz kartę i oszczędzaj

Wystarczy odebrać specjalną kartę i wybrać lokal ze stale powiększającej się listy: restauracja, pizzeria, bistro a może bar z kraftowym piwem? Wybierając możemy sprecyzować rodzaj kuchni, nasz budżet oraz okazję (śniadanie, lunch, kolacja?). Zanim jednak zdecydujemy gdzie pójść na randkę, spotkanie biznesowe, czy kolacje ze znajomymi, możemy zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat lokalu, a także jego oceną. To wszystko ułatwi nam szybki i trafny wybór miejsca, a zniżki sprawią, że nawet po całym weekendzie spędzonym nie mieście nie będziemy musieli obawiać się o nasz budżet.

Na każdą okazję i kieszeń

W przeciwieństwie do innych podobnych inicjatyw, Stacja Szama nie ogranicza się jedynie do jednego rodzaju lokali, oferując zniżki tylko do studenckich klubów czy najtańszych barów. Dzięki rozbudowanemu systemowi promocji, klienci mogą wybierać ze zróżnicowanej oferty restauracji, a duże rabaty i udogodnienia sprawiają, że na mieście będziecie jadać częściej niż do tej pory - nawet w najlepszych restauracjach. Ale nie wierzcie na słowo, najlepiej przekonajcie się sami na stacjaszama.pl.