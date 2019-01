Stadion Legii Warszawa z nową nazwą? Radni zaproponowali zmianę

Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki m.st. Warszawy na posiedzeniu Rady Miasta zaproponowała zmianę nazwę Stadionu Legii Warszawa. Warsaw Arena albo Arena Warszawa - według nich ta nazwa jest bardziej komercyjna byłaby dobrze odbierana przez przyjeżdżających tutaj turystów. Jeśli to się uda, legioniści zmniejszą także swój podatek, jakim są obciążeni za wynajem boiska.

Nowa nazwa stadionu Legii

Projekt ten zainicjował przewodniczący komisji, Paweł Lech. Jednak będzie to możliwe dopiero wtedy, jeśli przejdzie on pozytywnie rozpatrzony na posiedzeniu nowej kadencji. Z powodu zbliżających się wyborów samorządowych nie będzie to omawiane na spotkaniach obecnej. W latach 2011-2014 stadion nosił nazwę Pepsi Arena, obecnie jest to Stadion Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Jak czytamy na stronie legia.net, autor projektu i przewodniczący Komisji Sportu, Paweł Lech mówi, że:

- Takie stanowisko umożliwia nadanie stadionowi nazwy handlowej i promocyjnej. W mojej ocenie wariant „Warsaw Arena” jest lepszy, bo promowałby miasto poza Polską, a mamy nadzieję, że Legia będzie grała regularnie w europejskich pucharach

Spośród wszystkich stołecznych klubów, Legia wpłaca najwięcej do miejskiego budżetu, przede wszystkim z powodu wynajmu stadionu. W razie przyjęcia nowej nazwy, promowałaby ona stolicę, a podatek zostałby zmniejszony. Paweł Lech mówi, że: - Taka umowa mogłaby zrównoważyć kwestie finansowe, a komercyjna nazwa stadionu w takiej formie przyniosłaby dużo korzyści. Każdego roku Warszawę odwiedza trzy miliony turystów z całego świata. Musimy promować miasto na całym świecie, a klub piłkarski jest do tego ciekawą opcją. Wystarczy spojrzeć na duże przykłady pokroju Realu Madryt czy FC Barcelony - dodaje.