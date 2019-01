Stadler Form oczyszcza powietrze w przedszkolach

Sezon jesienno-zimowy to okres, kiedy w wybranych miastach w Polsce notorycznie podnoszony jest alarm smogowy. Zimowy smog siarkowy ma związek z paleniem w piecach. Zawiera przede wszystkim tlenek siarki, tlenki azotu, tlenki węgla, sadzę i pyły. Nadejście wiosny nie oznacza poprawy jakości powietrza. Nawet o tej porze roku, a jeszcze intensywniej w porze letniej, mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich muszą radzić sobie ze smogiem fotochemicznym. Powstaje on ze spalin samochodowych zawierających tlenek węgla, tlenki azotu i węglowodory. Pod wpływem słońca, wysokich temperatur powietrza i słabego wiatru lub jego braku powstają kolejne toksyny, np. ozon. W letnie, upalne dni alerty smogowe również wskazują na przekroczenia dopuszczalnych norm cząstek zagrażających naszemu zdrowiu.

Na negatywne skutki fatalnej jakości powietrza w miastach narażone są szczególnie małe dzieci. Smog, alergie, uczulenia czy sezonowe wirusy. To wszystko dosłownie wisi w powietrzu, które jest przez nasze pociechy wdychane. Firma DLF – autoryzowany importer i dystrybutor marki Stadler Form – mając na uwadze jakość powietrza w aglomeracjach miejskich Polski, oraz rosnącą świadomość zagrożeń z tym związanych zdecydowała o przeprowadzeniu kampanii społeczno-edukacyjnej. Jest ona skierowana do najmłodszych i ma na celu stworzenie warunków do edukacji w zakresie poprawy jakości powietrza, jak również zakłada wyposażanie przedszkoli w oczyszczacze powietrza marki Stadler Form, które zapewnią najmłodszym czystą atmosferę w budynkach przedszkolnych przez cały rok.

Kampania społeczno-edukacyjna „Weź głęboki oddech w przedszkolu” pilotażowo przeprowadzana jest w Warszawie. Partnerem merytorycznym projektu jest Młodzieżowe Centrum Doskonałości „GIGAnt” – think-tank edukacyjny, który w ramach Akademii Młodego Naukowca prowadzi warsztaty edukacyjne o właściwościach i jakości powietrza. Pierwszymi przedszkolami, które biorą udział w projekcie są placówki The English Playhouse , które DLF Sp. z o.o. wyposażyła w oczyszczacze powietrza Stadler Form Viktor.

MCD „GIGAnt” w ramach projektu przeprowadził w przedszkolach TEP warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku 3-6 lat o tematyce właściwości powietrza. Edukatorzy zaprezentowali przedszkolakom niewidoczne dla ludzkiego oka procesy wymiany powietrza – jak zachodzi proces wymiany powietrza z tego brudnego na czyste. Interaktywne zajęcia zostały dostosowane do grupy wiekowej oraz miały na celu edukację w zakresie tego jak powinniśmy dbać o higienę powietrza, które nas otacza.

Stadler Form jest marką, która szczególnie przywiązuje wagę do działań prospołecznych i chętnie nawiązuje współpracę przy projektach, gdzie może służyć swoimi technologiami. Wprowadzenie do czterech placówek The English Playhouse oczyszczaczy powietrza Viktor sprawi, że dzieciaki będą mogły nie tylko na co dzień oddychać czystym powietrzem, ale też od najmłodszych lat będą wyrabiać w sobie nawyk higieny wdychanego powietrza. – powiedział Arkadiusz Grochowski, Członek Zarządu, DLF Sp. z o.o.

Projekt „Weź głęboki oddech w przedszkolu” rozpoczął się pod koniec marca 2018 r. w Warszawie. Na jesień br. planowane jest rozszerzenie projektu o kolejne miasta takie jak Katowice, Lublin czy Kraków.

O Stadler Form

Spółka Akcyjna Stadler Form została założona we wrześniu 1998 r., w Szwajcarii. Firma specjalizuje się w tworzeniu, produkcji i sprzedaży artykułów gospodarstwa domowego. W produktach marki Stadler Form najważniejszą rolę odgrywa design. Założycielem firmy jest Martin Stadler. Produkty firmy zdobyły wiele międzynarodowych nagród. Są dostępne w 48 krajach całego świata.

O DLF Sp. z o.o.

Autoryzowany importer i dystrybutor urządzeń Stadler Form w Polsce. DLF sp. z o.o. z Gdyni istnieje na polskim rynku od początku lat dziewięćdziesiątych i specjalizuje się w sprzedaży nowoczesnych produktów z zakresu Hi-tech, robotyki i AGD. Celem DLF jest dostarczenie klientom najwyższej jakości urządzeń, które poprawiają jakość życia. Obecnie firma jest autoryzowanym importerem lub dystrybutorem m.in. marek takich jak: iRobot, Stadler Form, Crock-Pot, Kohersen Mycook, FoodSaver, Breville.

