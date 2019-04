Stań po stronie zdrowia! Podczas BIKE EXPO 2019 wystartował Wyścig po Zdrowie [WIDEO, ZDJĘCIA] do akceptacji

- Będziemy jeździli do 12 miast w całej Polsce. Z tego co widzimy, Polacy coraz bardziej i coraz chętniej biorą udział w różnych wydarzeniach, coraz więcej biegają różnego rodzaju maratony, dbają o siebie, jeżdżą na rowerach. To jest taka inicjatywa, gdzie mówimy "w zdrowym ciele, zdrowy duch", jak najbardziej się ruszajmy, ale chcemy także wspierać i pomagać. Jeżeli ktoś przyjedzie to może sobie ustawić pozycję na rowerze, może zrobić badania profilaktyczne , może mieć doradztwo dietetyka. Chcemy żeby uprawianie tego sportu, nie było samym uprawianiem sportu, ale żeby było to tak kompleksowo – opowiada Czesław Lang, dyrektor generalny „Tour de Polonge”.

Atrakcje dla każdego

Na uczestników Pikniku Wyścig po Zdrowie czeka wiele stref. Pierwszą z nich jest Strefa Zdrowie, w której m.in. znajduje się mobilna przychodnia. Zbadacie tam swój skład ciała, wiek biologiczny organizmu, wzrok, zmierzycie ciśnienie czy poziom cukru. Strefa Aktywności to przede wszystkim mikro Tour de Pologne Amatorów. Będziecie mogli rywalizować z najlepszymi, pobijać rekordy oraz ścigać się na trenażerach. Z kolei Strefa Fit to miejsce, w którym każdy znajdzie odpowiednią dla siebie formę ruchu. Poczujecie przestrzeń oraz uczucie swobody jakie towarzyszy ćwiczeniom pod gołym niebem.

- Oczywiście jedzie z nami Muzeum Tour de Polonge, gdzie mówimy o najstarszej polskiej imprezie, o historii polskiego kolarstwa – dodaje Czesław Lang.

To jednak nie koniec. Wszyscy goście będą mieli także okazję odwiedzić mobilny showroom Carrefoura „Zdrowa półka” i „Act for food”. Będą czekały tam ekologiczne i bio produkty.

Ambasadorowie Pikniku Wyścig po Zdrowie

Piknik po zdrowie ma swoich ambasadorów, którzy będą opowiadać o zdrowym trybie życie i zachęcać do zmiany nawyków. Jednym z nich jest Katarzyna Bosacka, dziennikarka, blogerka i autorka programów telewizyjnych. Na konferencji prasowej podkreśliła – Wszędzie tam, gdzie zdrowy tryb życia, tam i ja.

Drugą ambasadorką jest Odeta Moro, dziennikarka i prezenterka telewizyjna.

- Sport jest sporym elementem mojego życia i od dawna tak było. Pierwszy rower dostałam na komunię, tak jak większość Polaków. Był biały i miał różowy bagażnik. Mieszkałam na Mazurach, więc był podstawowym środkiem transportu. Nie było komunikacji, którą można było podjechać. Rower dawał mi wolność. I ten wiatr we włosach pamiętam do dzisiaj – opowiada dziennikarka - Czesław Lang zaprosił mnie nie tylko do tego, żebym była ambasadorem całego Pikniku Wyścig po Zdrowie, ale żebym wystartowała. Jestem już umówiona. Zaczynam trenować pod kątem tego, żeby wystartować w wyścigu. Co więcej, jestem osobą, która ma małe dziecko, pracuje zawodowa i znajduje czas 3 razy w tygodniu, żeby pójść na trening, czyli jeżeli ktoś bardzo chce to nie ma wymówki.

Akcję wspierają także: Cezary Trybański, pierwszy Polak w koszykarskiej lidze NBA, Maja Włoszczowska, dwukrotna wicemistrzyni olimpijska i Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski.

BIKE EXPO – Narodowy Test Rowerowy

Trzecia edycja BIKE EXPO – Narodowy Test Rowerowy odbyła się 6 i 7 kwietnia 2019 roku na stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

- Niezwykła ilość rowerów, akcesoriów rowerowych, odzieży kolarskiej i to co jest bardzo ważne - kasków i zabezpieczeń, ale też 30 niesamowitych spotkań z osobowościami świata kolarskiego. Prawie 60 gości, mistrzów i wicemistrzów świata – wylicza Arkadiusz Walus, organizator BIKE EXPO – To co jest clou naszej imprezy to Narodowy test rowerowy. Mamy kilkunastu producentów rowerów, mamy 4 torty, można porównywać, testować rowery na specjalnych podjazdach czy przeszkodach.

Atrakcje podczas BIKE EXPO 2019

Wystawa rowerów i akcesoriów dla wszystkich użytkowników

Testy porównawcze rowerów wszystkich kategorii

Trek parada rodzinna

Prawdziwe zawody sportowe dla najmłodszych - STRIDER RACING - BIKE EXPO NTR 2019 SERIES

Pokazy bikejoringu w wykonaniu 7-krotnego Mistrza Świata, Igora Tracza

22 spotkania z gwiazdami i mistrzami kolarstwa oraz specjalistami.

