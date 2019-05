Star Wars Day 2019. W Forcie Sokolnickiego jak w odległej galaktyce [ZDJĘCIA]

Dzień Gwiezdnych Wojen obchodzony jest co roku 4 maja. W Warszawie świętowanie trwa w Forcie Sokolnickiego. Do godziny 20:00 można wziąć udział w wydarzeniu pod hasłem: "May the Forth be with You", czyli "Niech moc będzie z Tobą".

Do dyspozycji gości będą sale tematyczne, nawiązujące do scenerii ze świata Star Wars. Poza tym dostępne są następujące atrakcje:

Szkolenie Padawanów – multimedialne show na scenie z nauką władania mieczem świetlnym dla młodych fanów Star Wars,

dedykowana sala z klockami LEGO Star Wars,

komnata równowagi mocy, a w niej m.in. – „zadania mistrza Yody”,

sektor wystawowy – gadżety z odległej galaktyki, a także niezwykłe makiety, droidy oraz postacie filmowe.

Fort Sokolnickiego, ul. Czarnieckiego 51, wstęp wolny. Wydarzenie odbywa się do godz. 20.