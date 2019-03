Starmix - producent odkurzaczy przemysłowych

Solidna marka i sprawdzony sprzęt/sc]

Wybór jest duży - podobnie jak zróżnicowanie cenowe dostępnych artykułów. Zanim jednak przejdziemy do konkretnych typów i zastosowania, pomówmy przez chwile o marce. O ile w wielu przypadkach nazwa firmy nie ma dużego znaczenia, o tyle przy zakupie sprzętu AGD ogólnie – a odkurzaczy w szczególności – brand najczęściej się liczy.

Od precyzyjnego wykonania, nie szczędzenia na materiałach i szczegółach oraz od samej starannie zaplanowane koncepcji działania i przeznaczenia danego sprzętu zależeć będzie bowiem nie tylko wygoda i możliwość jego wykorzystania w praktyce, ale przede wszystkim trwałość. Odkurzacze firmy Starmix są nie tylko niezwykle żywotne, ale i objęte wieloletnią gwarancją. Dobry odkurzacz przemysłowy sporo kosztuje, nie kupujmy go więc od przypadkowego producenta. To zresztą nie tylko kwestia ceny i poniesionych wydatków inwestycyjnych, ale i bezpieczeństwa naszego personelu.

Rodzaje odkurzaczy oferowanych przez Starmix

Aby najlepiej wybrać odkurzacz z szerokiej gamy dostępnych dziś w Polsce produktów, rozważamy najpierw kilka jego najbardziej typowych zastosowań.

Odkurzacze budowlane

To dość powszechny typ odkurzaczy o dużej sile ssania i mocy. Przydadzą się wszędzie tam, gdzie na co dzień „wre praca” - przy burzeniu, skuwaniu, tynkowaniu, gipsowaniu, szlifowaniu czy malowaniu. Wszystkie te przykładowe, jak i szereg innych czynności typowych dla usług remontowo-budowlanych, wymaga stałego sprzątania nieczystości – czy to gruzu, czy pyłu i resztek farby.

Odkurzacze budowlane powinna cechować trwałość, szczelność, odporność na wszelkie pyłki, oraz stosunkowo duży pojemnik. Najlepiej, jeśli będą dodatkowo wyposażone w specjalny filtr do odkurzacza – to coś, co chroni zdrowie osoby go obsługującej.

W przypadku odkurzaczy budowlanych sprawa ta jest wyjątkowo poważna, bowiem nawet krótkotrwała ekspozycja pracownika na pył może skutkować poważnymi problemami z układem oddechowym. Jeśli mamy do czynienia ze szlifowaniem gładzi, warto przed zakupem spojrzeć jeszcze na nieco droższe, wyspecjalizowane odkurzacze przemysłowe do gipsu. Poradzą sobie one najlepiej nawet z mikroskopijnymi zawiesinami w powietrzu i pyłami na podłodze.

Odkurzacze warsztatowe

Nieco mniejszy, ale nie mniej ważny kaliber stanowią wszelkiej maści odkurzacze warsztatowe. Zgodnie ze swą nazwą, służą one głównie do sprzątania tych miejsc, które nie są względnie czystymi wnętrzami domowymi i biurowymi, ale nie są też rozkopanymi placami budowy.

Przydadzą się w szczególności po remoncie, a także do sprzątania garażu lub warsztatu. Najlepiej zwrócić uwagę, by odkurzacz taki potrafił zbierać zarówno klasyczny, suchy bród, jak i rozlane ciecze. Odkurzacz warsztatowy od domowego lub samochodowego różni się też zwykle większą mocą silnika, dłuższym kablem oraz zdolnością do bezpiecznego, bezawaryjnego zasysania nieco większych zanieczyszczeń, takich jak drobny gruz, piach, igły choinkowe czy liście.

Odkurzacze warsztatowe posiadają zwykle dość duże zbiorniki na kurz i pył, a w większości przypadków nie wymagają dodatkowego zastosowania worków filtracyjnych (jest to wówczas tak zwany odkurzacz warsztatowy bezworkowy). Dla osób mieszkających w domku z gankiem, garażem i ogrodem są to tak naprawdę odkurzacze uniwersalne – zdradzimy tu zresztą, że wbrew pozorom skutecznie sprzątają one też pokoje i wnętrze auta. Tyle, że z poborem nieco większej mocy.

Odkurzacze specjalistyczne

Zdarza się, że potrzebujemy odkurzacza, który spełnia szereg dodatkowych wymogów. Posiada „magiczne” funkcje zbierania wiórów drewnianych lub opiłków metalowych, jednocześnie odkurza i za pomocą szczotek czyści podłogi (na przykład w wielkich centrach handlowych) lub też specjalizuje się w zbieraniu wyjątkowo uporczywych płynów, smarów czy roztoczy i innych substancji organicznych.

Odkurzacze specjalistyczne sprawdzą się też w przypadku konieczności efektywnego zbierania tak zwanych substancji niebezpiecznych, czy wszędzie tam, gdzie wymagana jest wyjątkowo duża moc silnika i ssania. Wybór jest tu szeroki i zależy od zastosowań – inny będzie oczywiście idealny odkurzacz do szpitala, inny – do samolotu (tak, tam także trzeba odkurzacz, nie ma taryfy ulgowej!), a jeszcze inne mogą być odkurzacze specjalistyczne do hoteli.

Odkurzacze hotelowe

Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę właśnie przy hotelach, a także wszelkich domach wczasowych, internatach czy schroniskach. Czym właściwie charakteryzują się odkurzacze hotelowe? Biznes związany z noclegami i obsługą klienta wymaga przede wszystkim niemal sterylnej czystości, na co dzień i od święta.

Praca przy obsłudze hotelu charakteryzuje się jeszcze dodatkowo tym, że nie ma tam za wiele wolnego czasu – w każdym razie dla obsługi sprzątającej. Wymeldowania, podawanie posiłków, sprzątanie na szybko kolejno zwalnianych rankiem pokoi, utrzymanie w czystości korytarza i holu głównego - to bardzo czasochłonne zadania.

Dlatego też idealny odkurzacz do hotelu do przede wszystkim wysokiej mocy odkurzacz piorący. Ma on tę zaletę, że usuwając kurz jednocześnie skutecznie czyści – na mokro. Woda wraz z rozpuszczanym w niej środkiem myjącym jest wystrzeliwana pod sporym ciśnieniem na zabrudzoną powierzchnię, przez co zderza się z zabrudzeniami na poziomie mikroskopowym, w dużej mierze niszcząc je lub od tej powierzchni po prostu odrywając.

Następnie pracę przejmuje klasyczny silnik zasysający, który kurz, pył i inne niechciane substancje, wraz z resztkami wody, trwale z niej usuwa. Można dzięki temu szybko oczyścić dywany, obicia meblowe czy wycieraczki.

Odkurzacze Starmix - gdzie kupić?

Kupno odkurzacza to osoby temat. Wiele osób niesłusznie sądzi, że sprzęt najprościej będzie wybrać po prostu w jednym z okolicznych hipermarketów. Może to się oczywiście sprawdzić w przypadku kupowania prostego sprzętu do domu lub do auta za 300-400 złotych, jednak w przypadku większej inwestycji – takiej jak odkurzacz dla firmy – zdecydowanie lepiej skorzystać z możliwość zakupu prosto od wybranego producenta. Wspomniane już wcześniej, profesjonalne odkurzacze Starmix możemy znaleźć tutaj: https://www.sklep.narzedziawarszawa.pl/, gdzie przy okazji skorzystamy z fachowej porady w kwestii wyboru konkretnego modelu.