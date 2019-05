Startup by Kaufland - spożywcze nowości na półkach sieci

Uruchomiony w marcu 2019 r. projekt Startup by Kaufland to wyjątkowa okazja dla polskich producentów, którzy posiadają niezwykłe produkty w swoim portfolio, lecz potrzebują pomocy w ich dystrybucji na rynku. Sieć Kaufland oferuje atrakcyjny model współpracy. Firmy mogą zgłaszać swoje produkty spożywcze, drogeryjne lub przemysłowe przez stronę www.startupbykaufland.pl, a najciekawsze z nich mają szansę trafić na półki 212 sklepów Kaufland w całej Polsce.

Druga edycja akcji rozpoczęła się już 7 maja br. Przez kolejne dwa tygodnie klienci Kaufland mogą skorzystać z wyjątkowej oferty produktów spożywczych, wpisujących się w strategię CSR sieci „Działanie robi różnicę“, w ramach której promowane są m.in. zdrowe odżywianie i ekologiczne rozwiązania. Tym razem na wyeksponowanych na końcu regałów półkach sieci Kaufland można znaleźć m.in. pozbawione cukru, słodzików, alergenów i oleju palmowego kremy daktylowe Daktynella w różnych smakach, bezglutenowe i wolne od GMO ziarno niebieskiej kukurydzy Bluecorn, a także oparte na naturalnych składnikach przekąski Porcja Dobra.

Projekt Startup by Kaufland ma na celu z jednej strony pogłębienie współpracy z polskimi dostawcami, którzy zyskują szansę dotarcia do milionów klientów sieci, a z drugiej poszerzenie oferty sieci o nowy, nie zawsze znany szerokiemu odbiorcy asortyment. Pierwsza odsłona akcji miała miejsce na początku kwietnia. Wówczas klienci Kaufland mogli poznać ok. 50 nowych produktów, m.in. ekologiczne żele do prania i ekologiczne środki czyszczące, bambusowe i bambusowo-bawełniane patyczki do uszu czy naturalne przekąski zbożowe.