Staybridge Suites Warszawa Ursynów. Kolejny hotel w stolicy. Każdy może być jego właścicielem

Sieć Staybridge Suites wchodzi do Polski. Na Ursynowie, w pobliżu skrzyżowania Puławskiej i Pileckiego powstanie condohotel z 193 pokojami na ośmiu kondygnacjach. Do dyspozycji gości będą studia oraz mieszkania jedno- i dwupokojowe mieszania o powierzchni do 24 do 40 mkw.

Obiekt będzie wyposażony m.in. w osobne miejsca do pracy z bezpłatnym wifi czy całodobowe Bussiness Center umożliwiające pracę czy spotkania biznesowe. Dodatkowe udogodnienia dla gości to (również czynne 24 godziny na dobę) siłownia, pralnia i sklepik. Sieć Staybridge Suites należy do grupy IHG, która w Polsce ma już siedem hoteli.

Condohotel z pozoru wygląda jak zwyczajny hotel, przynajmniej dla podróżnych. Różnica związana jest z właścicielami. Dzięki wygodnemu sposobowi inwestowania, każdy może mieć swoją część hotelu. I zarabiać praktycznie bez nakładu pracy. W tej chwili, według analizy portalu InwestycjewKurortach.pl, w Warszawie jest oraz buduje się łącznie 4475 miejsc w condohotelach. To prawie połowa udziału w rynku całej Polski.

Jak zarobić na condohotelu?

W jaki sposób można zarobić na condohotelach? Za metr kwadratowy pokoju hotelowego z wyposażeniem płacimy (w Warszawie) 7,9 - 16,3 tys. zł. W zamian otrzymujemy zysk, w przeliczeniu na metr. Jest to zazwyczaj 5-7 proc. oraz dodatkowe bonusy ustalane z operatorem.

Ceny lokali Staybridge Suites zaczynają się od około 330 tys. zł netto z wykończeniem w wysokim standardzie hotelowym. Inwestor, WIK Capital, zapowiada 7-proc.stopę zwrotu przy przekazaniu zarządzania najmem operatorowi na 20 lat (z opcją przedłużenia na kolejne pięć). W tym przypadku nie obchodzi nas jednak ani sprzątanie, ani reklamowanie hotelu, ani obłożenie. Wszystkim zajmuje się pośrednik. Często zdarza się również, że jeśli hotel wypracuje zysk, jego część dostaną także właściciele pokojów. Inwestycja ma być gotowa pod koniec 2020 roku.

POLECAMY TEŻ: