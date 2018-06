Sieć sklepów Stokrotka Express uruchomiła pierwszy sklep w Warszawie, przy ul. Zamkowej 8. To dziewiąty sklep tej sieci w Polsce. Docelowo do końca roku ma ich być w naszym kraju 25. Ciąg dalszy tekstu poniżej.

Spośród działających obecnie dziewięciu sklepów Stokrotka Express, jeden ulokowany jest w Warszawie, jeden w Skierniewicach, a pozostałych siedem działa w Lublinie i jego bliskich okolicach (m.in. Świdniku). Kolejne Stokrotki Express również będą powstawać w pierwszej kolejności na ścianie wschodniej kraju. W bieżącym roku w Polsce może ruszyć ok. 25 Stokrotek Express, jednak już od przyszłego roku tempo rozwoju liczebnego sieci ma przyspieszyć do minimum 50 nowych placówek rocznie.Placówki Stokrotka Express stawiają na ofertę artykułów świeżych i optymalnie dopasowany asortyment podstawowych art. spożywczych. W miarę rozwoju nowego formatu, sklepy będą również przygotowane do świadczenia usług dodatkowych m.in. będą oferować darmowy dostęp do Wi-Fi, możliwość rejestracji usług telekomunikacyjnych, doładowania usług prepaid, dokonywania płatności za rachunki, czy możliwość skorzystania z usług firmy kurierskiej.Przypomnijmy, że 18 kwietnia 2018 r. doszło do przejęcia dotychczasowego właściciela Stokrotki, Emperii, przez litewską spółkę Maxima Grupė. Umowa inwestycyjna pomiędzy firmami została zawarta 23 listopada 2017 r. Do Litwinów należą działające w Polsce sieci Aldik i Sano.