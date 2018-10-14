Столиця на студентську кишеню. Тут приємно проведете час за невеликі гроші

У жовтні починається новий навчальний рік. З цієї нагоди ми створили для вас список місць у Варшаві, які просто необхідно відвідати, якщо ви хочете пізнати академічне життя та паби в столиці Польщі. Крім того, за невеликі гроші.

Місця класифікуємо залежно від ціни, від найбільш доступних, де за кілька злотих замовимо алкоголь або їжу, до тих, які коштуватимуть трохи більше, але їх також варто відвідати. Візит до них може вимагати щоб ви присвоїли важке мистецтво заощадження, але вірте нам, воно того варте.

Павільйони (Нови Свят 22/28)

Ціни: низькі

Рано чи пізно кожен студент відвідає комплекс клубів на вул. Нови Свят. Серед причин, для яких варто відвідати це місце, є їх культовий статус, кількість клубів поблизу, широкий асортимент в цих місцях. Але, перш за все, треба признати, що тут відносно дешево. У кільканадцяти сусідніх пабах ми знайдемо дешеве пиво, напої та прості закуски, завдяки яким переживемо навіть найдовший клубний марафон. Кількість пабів, розташованих поруч один з одним, означає те, що ми можемо маневрувати між ними нескінченно, постійно вибираючи інше місце щоб випити пиво або дешевий напій. Важко розраховувати на розкіш, але замість цього отримаємо студентську атмосферу та пиво за декілька злотих.

Закусочні бари

Ціни: низькі

Найчастіше в цій групі згадуються «П’яльні Горілки та Пива», мережа, що нараховує декілька пабів у Варшаві (в тому числі, на вулиці Новогродська 27). У невеликому, часто заповненому людьми, барі ми знайдемо дешеве пиво, горілку і прості закуски типу тартар, оселедець або «гзік», регіональні страви, приготовані з сиру та картоплі. А все це в атмосфері, яка трохи нагадує попередню епоху. Приміщення прикрашені як комуністичні паби,

хоча їхній асортимент значно відрізняється від того, до чого нас привчали бари PRL. Крім «П’яльні Горілки та Пива» також варто відвідати паб «Мета» на вул. Мазовецькій 11 або Фоксаль 21. Тут крім алкоголю знайдемо кілька гарячих страв польської кухні та місце до танців. Багато подібних місць, на жаль, з часом зникає з краєвиду Варшави. Сьогодні, наприклад, вже не відвідаємо знаменитих: «Між горілкою і закускою», «Закуски у Романа» чи культовий «Бар Варшава», тому шукаючи в столиці інші схожі місця необхідно переконатися, що ми знаємо актуальну інформацію.

Паб Univercity (Обозьна 7)

Ціни: низькі/ середні

Паб, до якого важко потрапити, якщо ми не живемо поблизу або не навчаємось у Варшавському університеті. Невелике, не надто доглянуте приміщення має репутацію місця в якому сервують дешеве пиво (його ціна додатково зменшується під час так званих happy hours, коли паб відвідують найчастіше). Повсякденний смрід сигарет і паскудний вигляд цього місця компенсує хороша компанія наших друзів. Варто зазначити, що в «Univercity» в сезоні ліги ми також зможемо подивитись матчі.

Макарун (Хмєльна 26Б)

Ціни: низькі

Не кожен пункт з фаст-фудом обов’язково пропонуватиме кебаб або картоплю фрі. «Макарун» це мережа, що продає макаронні страви в оригінальних упаковках, типових для китайських ресторанів. Однак, замість китайської кухні, ми замовимо тут болоньєзе, макарони з куркою, шпинатом або томатним соусом. За порцію ми заплатимо тут від 9,90 злотих, а за менше ніж 15 золотих наїмось досита.

Окєнко (Польна 22)

Ціни: низькі

Цей паб це тільки або аж «віконце» з картоплею фрі. Картоплю випікають на місці і подають з приготовленими на місці соусами, які можна вибрати в меню. В меню знайдемо велику і малу порцію фрі з бататів, а також іспаньські churros та напої. Варто прийти сюди раніше, тому що вечорами в вихідні біля «Окєнка» появляється велика черга бажаючих, і прийдеться довше почекати на замовлення.

Du-za Mi-ha (Злота 3)

Ціни: середні

Місце з азіатською локшиною пропонує цікавий вибір дешевих страв на студентську кишеню. З’їмо тут азіатський суп Pho (від 11 злотих), тайський рамен (суп на основі макарону та м'яса - від 16 злотих) або просто смажений макарон з додатками (від 14 злотих). На відміну від багатьох китайських і орієнтальних барів, в «Mi-ha» також є безліч страв без м'яса, а зі страв не завжди капає жир, що є очевидною перевагою цього місця.

Сайгонка (Мокотовська 27)

Ціни: середні

Колишнє Шабу Шабу, а сьогодні Сайгонка це паб, що пропонує так звані гарячі казанці, тобто страви, приготовані в бульйоні. Ми можемо вибрати тип бульйону та інгредієнти, а також їх кількість, тому що ми платимо окремо кілька злотих за кожен додаток. Таким чином, ми можемо скласти смачну і поживну страву, не витрачаючи на неї багато грошей. Хоча, якщо ви вирішимо в Сайгонці трохи побенкетувати, можемо тут залишити й цілу стипендію.

Cuda Na Kiju (Нови Свят 6/12)

Ціни: середня / висока

Хоча з точки зору студентської кишені ціни в «Cuda Na Kiju» не належать до найнижчих, варто заощадити кілька злотих, щоб відвідати це місце. Паб цей був початком пивної революції в Варшаві і до сьогодні пропонує ремісниче пиво з Польщі і цілого світу. Хоча знайдемо тут трунки, ціна яких перевищує 30 злотих за 500 мл, без проблем замовимо пиво за 12 злотих, що слід вважати гарною ціною на ринку ремісничого пива.