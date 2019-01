Stop mowie nienawiści. W warszawskich szkołach odbędą się specjalne lekcje o tolerancji

O tym, jak przeciwdziałać mowie nienawiści, mają rozmawiać nauczyciele ze swoimi uczniami podczas godzin wychowawczych jeszcze przed feriami zimowymi, we wszystkich szkołach w Warszawie. Aby ułatwić to zadanie nauczycielom, urząd miasta i centrum wielokulturowe przygotowali specjalne infografiki, a także zamieścili na stronie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń podręcznik Kampanii Rady Europy Bez nienawiści „Zakładki. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka”, zawierający 22 scenariusze zajęć i działań z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, wiedzę o prawach człowieka oraz możliwe sposoby przeciwdziałania mowie nienawiści. Do pracy z młodszymi dziećmi urząd miasta poleca publikację "Kompasik".

- Nienawiść ma niszczycielskie skutki. A wszystko zaczyna się od słów. Dlatego w szkołach w Miasto Stołeczne Warszawa jeszcze przed feriami zostaną przeprowadzone lekcje na temat tego, jak reagować i przeciwdziałać mowie nienawiści - zapowiedział prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.

Do podjęcia takich działań, co wspomniał we wpisie w mediach społecznościowych, zainspirował go prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk. - Warszawa jest otwarta na każdego człowieka. Jest silna kompetencjami, wiedzą i indywidualizmem swoich mieszkanek i mieszkańców. Akceptacja różnorodności oznacza, że wielość cech nie jest postrzegana negatywnie, ale jako kapitał społeczeństwa i jego instytucji - czytamy w oficjalnej informacji prasowej. Urzędnicy przypominają też, że w warszawskich szkołach od 12 lat realizowane są projekty kształtujące postawę tolerancji, rozwijające postawy otwartości, poszanowania demokracji, przeciwdziałające ksenofobii, rasizmowi, nietolerancji i budujące przestrzeń dialogu, na które Warszawa przeznaczyła 2,3 mln zł.

Decyzja o wprowadzeniu specjalnych lekcji w szkołach, jeszcze przed feriami zimowymi ma związek z ostatnimi wydarzeniami. W związku z tragiczną śmiercią Pawła Adamowicza, prezydent Warszawy ustanowił także trzydniową żałobę w stolicy, która trwa od 15 do 17 stycznia 2019.

