Stop propagandzie nienawiści. Protest pod TVP Info po śmierci Pawła Adamowicza

Protest pod hasłem Stop propagandzie nienawiści rozpoczął się we środę o godzinie 18 na Placu Powstańców Warszawy 7, gdzie mieści się redakcja TVP INFO. Organizatorzy tak zapowiadali to wydarzenie na Facebooku:

Chyba większość z nas zaszokowała wieść o śmierci Prezydenta Adamowicza. Wszyscy poczuliśmy się dotknięci i łączyliśmy się w bólu. Niestety pewna telewizyjna stacja w dniu wczorajszym dała jasny przykład odczłowieczenia. Ten protest jest przeciwko propagandzie nienawiści serwowanej przez publiczną telewizję. To nie jest protest przeciwko wolności słowa, a przeciwko serwowaniu takiego bagna jak wczoraj i przez ostatnie kilka lat za pieniądze obywateli. Jako kluczowi fundatorzy TVP mamy święte prawo nie zgadzać się z takim przekazem, mamy święte prawo protestować. Planujemy przede wszystkim uczcić chwilą ciszy pamięć prezydenta Adamowicza, odwołać się do sumienia tych dziennikarzy, którzy tworzyli wczorajszy materiał, by odeszli z pracy. Bez nienawistnych haseł, bez emblematów partyjnych, bez okrzyków i gwizdów.