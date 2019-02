Stopień Alfa. Warszawa będzie sparaliżowana. Wojsko, policja i zamknięte ulice. Na co uważać?

Stopień ALFA. Warszawa będzie zamknięta?

ALFA to najniższy stopień alarmowy w 4-stopniowej skali. Zacznie on obowiązywać od północy, w nocy z poniedziałku na wtorek. Potrwa do 15 lutego. Powodowem jego wprowadzenia jest odbywająca się w Warszawie konferencja bliskowschodnia poświęcona wpływom Iranu na Bliskim Wschodzie. Co to oznacza dla przeciętnego warszawiaka?

Stopień ALFA. Warszawa szykuje się na utrudnienia

Które ulice będą zamknięte? Nie zaparkujemy w wielu miejscach w centrum miasta. Wyłączony dla ruchu, także pieszych będzie Plac Zamkowy i część prowadzącego do niego Krakowskiego Przedmieścia.