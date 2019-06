STOR, Warszawa - Bracka. Przepiękna kawiarnia otwiera drugi lokal. Będzie inny niż wszystkie

Nowe STOR na ul. Brackiej 18 ma być miejscem w pełni przyjaznym środowisku. Na zapleczu kawiarni pojawi się kompostownik a miłe miejsce ma być w całości zasilane energią pozyskaną ze źródeł odnawialnych. Poza tym warszawska kawiarnia jako pierwsza w Polsce wycofa z użytku papierowe kubki na wynos.

- Nasze nowe, drugie gniazdko to dwupiętrowy lokal, który dotychczas stanowił mekkę dla wielbicieli soków wyciskanych na zimno oraz smoothie bowlów. I tak zostanie, bo co było na Brackiej, zostanie na Brackiej! Ale to nie koniec tego dobrego, bo planecie też coś się należy. Dlatego STOR otwiera się pod hasłem #zerowaste i #wege! Kawę i kanapki na wynos będziemy podawać tylko w opakowaniach wielorazowego użytku, a z menu znikną mięsne pozycje. Poza tym przed wejściem zawita obowiązkowa ławeczka, a nasza niezawodna ekipa będzie działać na dwa fronty, w najlepszym tego słowa znaczeniu. - informują właściciele i zapraszają na otwarcie.

Będziecie odwiedzać?