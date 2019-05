„Stowarzyszenie umarłych poetów” w Och Teatrze - siła marzeń i przyjaźni

Ale po kolei. Teatralną wersję wyreżyserował Piotr Ratajczak, autorem przekładu jest Bartosz Wierzbięta . Akcja przenosi nas do Akademii Weltona - elitarnej, męskiej szkoły z internatem, gdzie rozpoczyna się kolejny rok szkolny . Do grona pedagogów dołącza nowy wykładowca języka angielskiego - John Keating. Jak szybko się okaże, bardzo różni się on od innych belfrów. I zamiast wpajać chłopcom żelazne zasady akademii: tradycja, honor, dyscyplina i doskonałość - w niekonwencjonalny sposób próbuje nauczyć ich samodzielnego myślenia i miłości do poezji. Staje się ich mentorem. W tajnym klubie „umarłych poetów” uczniowie po raz pierwszy poczują się wolni. Nauczą się być sobą. Poczują, czym jest przyjaźń, miłość i radość życia. Poznają smak marzeń. To jednak nie spodoba się dyrektorowi szkoły i rodzicom, którzy zaplanowali im kolejne kilkanaście lat z życia.

Za sukces „Stowarzyszenia...” odpowiada przede wszystkim praca młodych aktorów. Uczniowie Keatinga (Adrian Brząkała, Maciej Musiał - w dublurze z Maciejem Musiałowskim, Radomir Rospondek, Jakub Sasak, Aleksander Sosiński, Jędrzej Wielecki) wprost emanują młodzieńczą energią. I prezentują wysoki poziom umiejętności, mimo że większość z nich dopiero co ukończyła szkoły teatralne. Dla części spektakl jest debiutem na profesjonalnej scenie. Partnerując doświadczonym aktorom (Wojciech Malajkat jest świetny jako ekscentryczny nauczyciel, Paweł Pabisiak i Mirosław Kropielnicki) nie mają najmniejszych powodów do wstydu.

Dekoracja została ograniczona do minimum: mamy tu jedynie biurko, kilka stołów i krzeseł, imitujących szkolną klasę, podesty i wysoką rampę. Za scenografię odpowiada Marcin Chlanda. Uwagę przyciąga muzyka (kultowy kawałek The Who „My Generation” czy „You Really Got Me” The Kinks). Ciekawym pomysłem są wstawki w rytm klubowych dźwięków, kiedy uczniowie uczą się w klasie. Co jednak najważniejsze -„Stowarzyszenie umarłych poetów” nie straciło na swojej uniwersalności. Wartości, które przybliża, nigdy się nie zestarzeją. Polecamy.