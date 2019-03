"Strachy" w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

To pierwsza w historii Pawilonu nad Wisłą wystawa monograficzna tak młodego artysty, a jednocześnie jedna z nielicznych tego typu wystaw, prezentująca bliskość wsi i miasta, religii i sztuki, a także tematów społecznych i artystycznych. Wielobarwne formy są w wielu realizacjach nośnikiem dramatycznych treści, a charyzmatyczna osobowość bezkompromisowego artysty sprawia, że nawet najprostsze rozwiązania formalne zyskują ogromny ciężar znaczeniowy.

Daniel Rycharski urodził się w 1986 roku w Sierpcu, a w latach 2005-2009 studiował grafikę na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, gdzie dzisiaj wykłada w Katedrze Multimediów. Swoją działalność artystyczną prowadzi głównie w rodzinnej miejscowości, angażując mieszkańców, rodzinę oraz znajomych w swoje działania.

W 2016 roku jego twórczość została doceniona w plebiscycie Paszportów "Polityki" - Rycharski otrzymał wówczas główną nagrodę w dziedzinie sztuki wizualne. Zebrane na wystawie obiekty opowiadają historię działań artysty, który przechodzi od chęci zorganizowania oddolnej rewolucji i wprowadzenia osób homoseksualnych na równych prawach do Kościoła, do praktykowania wiary na własnych zasadach.

Rycharski łączy przy tym aktywizm artystyczny z refleksją nad problemem tożsamości oraz granic przynależenia do wspólnoty religijnej. Tytułowe Strachy to instalacja, którą tworzył od 2018 roku, wprost nawiązując jej formą do motywu wiejskich strachów, chochołów i dziwnych postaci ustawianych na polach do odstraszania dzikich zwierząt. Kilkanaście kolorowych krzyży o różnych wielkościach i kształtach najpierw zadebiutowały w Kurówku, gdzie znalazły swoją publiczność na wiejskich polach. Stamtąd zostały przywiezione do Muzeum nad Wisłą, gdzie zawisły tuż nad głowami odwiedzających, tworząc efektowną, a zarazem wymowną instalację. Dzięki takiemu sposobowi ekspozycji stały się częścią szerszego kontekstu, w jakim porusza się artysta: wiary i religii oraz religijnej estetyki, a także symboliki środowisk LGBT+.

Jak mówi kurator wystawy, Szymon Maliborski, "Strachy" to alternatywne archiwum mówiące o obecności ciał, które nie mieszczą się w wąsko zakrojonych ramach tożsamościowych. Każde z ubrań pozyskane zostało na potrzeby projektu w ramach zbiórki czy wymiany z osobami nieheteronormatywnymi, doświadczającymi na co dzień różnej skali dyskryminacji. Cięte i zszywane ze sobą ponownie, tworzą nową, hybrydyczną konstelację. Oprócz ubrań strachy wyposażono w przedmioty znalezione, elementy kojarzące się z jakimś rodzajem tortur i przemocy. Nie odbiera to grupie tych kolorowych konstrukcji humoru i pewnej groteskowości. Balansujące pomiędzy ludową kalwarią a serią lekko makabrycznych rzeźb przetwarzających tradycje folklorystyczne i trendy mody, Strachy to również spersonifikowane lęki unoszące się nad społeczeństwem”.

Praca ta traktowana jest przez Rycharskiego jak manifest i dotyczy nie tylko katolicyzmu, lecz także innych wyznań, które mogą okazać się opresyjne, hierarchiczne, posługujące się przemocą. To wezwania do odwagi bycia dorosłym w swojej wierze, co artysta nazywa ideą “bezreligijnego chrześcijaństwa”. Śmiałe podejście artysty do zagadnień związanych z wiarą, które nie znajduje odpowiednika w sztuce polskiej, jest czynnikiem napędzającym jego praktykę artystyczną. Jako twórca współpracujący z tak różnymi grupami, jak stowarzyszenia rolnicze i religijne, koła gospodyń wiejskich czy aktywistów na rzecz osób nieheteroseksualnych w swoich pracach mierzy się z wieloma społecznymi strachami i uprzedzeniami.

Wystawa "Daniel Rycharski. Strachy" jest raportem z kilkunastu lat pracy twórcy, który rozwija nową interpretację sztuki współpracy na styku aktywizmu, działań politycznych i animacyjnych. Mocno wpisuje się ona w misję Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, które poszukuje nowych języków opisu otaczającego nas świata. Wystawa to także próba zwrócenia uwagi na jedną z najciekawszych i najbardziej radykalnych postaw artystycznych w ostatnim czasie.

Adres:

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Wybrzeże Kościuszkowskie 22

Godziny otwarcia:

wtorek-piątek 12.00-20.00

sobota 11.00-20.00

niedziela 11.00-18.00

http://artmuseum.pl