Straciła mieszkanie w pożarze. Nie ma pieniędzy na remont. Jej sąsiadka prosi o pomoc

Mieszkanie zajmowane przez starszą panią spłonęło w wyniku wybuchu lodówki. Kobieta jest w dramatycznej sytuacji. Utrzymuje się jedynie z niewielkiej renty, a ta ledwie starcza na niezbędne leki. Co gorsza, wkrótce czeka ją operacja usunięcia drugiej nerki. W spalonym mieszkaniu nie da się mieszkać, ale jak twierdzi sąsiadka kobiety, gmina nie może przyznać jej lokalu zastępczego, ponieważ nie dysponuje żadnym wolnym lokum. - W mieszkaniu są 3 osoby w tym dziecko chore na alergie. Gmina odmawia lokalu zastępczego na czas remontu,ponieważ nie mają lokali. - informuje sąsiadka kobiety, pani Beata.

Mieszkanie kobiety wymaga pilnego remontu, ale na tym nie koniec. Kobieta potrzebuje również, m.in. mebli do kuchni. Wszystko to wymaga jednak pomocy. Pani Beata, w imieniu swojej sąsiadki, apeluje za pośrednictwem Facebooka, do wszystkich osób, które mogłyby w jakikolwiek sposób pomóc potrzebującej kobiecie.

Zwracam się do państwa z prośbą czy jest tu ktoś kto może pomóc. (...) Jak uzbieramy jakieś materiały może jakoś same to odnowimy. Potrzebne wszystko do remontu - apeluje pani Beata. Każdy, kto mógłby w pomóc w wyremontowaniu spalonego mieszkania może bezpośrednio kontaktować się z panią Beatą. Numer telefonu kobieta przekazała do wiadomości redakcji.

