Strajk nauczycieli w Warszawie 2019. Uczniowie też zapowiadają protest: "Pokażmy nauczycielom, że nie są sami"

We wtorek, 9 kwietnia 2019 w Warszawie ma odbyć się Strajk Uczniowski. Jego organizatorzy chcą wspierać nauczycieli w protestach i zachęcają młodzież do aktywnego udziału w warszawskich strajkach.

- Jesteśmy grupą młodych ludzi, którzy mówią dość! Mamy dość skostniałego systemu edukacji. Przestajemy narzekać i bierzemy sprawy w swoje ręce. Tworzymy organizację, która doprowadzi do gruntownej reformy szkolnictwa w Polsce. Nasz pierwszy cel to demonstracja solidarności z nauczycielami. Chcemy pokazać, że młodzież nie jest obojętna i że nie będziemy biernie przyglądać się temu, co dzieje się z naszymi szkołami. Od 8 kwietnia nauczyciele strajkują. Pokażmy im, że nie są sami! - piszą na swojej stronie nastolatkowie zjednoczeni pod hasłem "Strajk Uczniowski".

Jak podkreślają w swoich postulatach - marzą o szkołach, na które mają realny wpływ i chcą współdecydować o tym, jak się uczą. - Społeczności szkolne powinni tworzyć ludzie wolni i równi. Każdy, niezależnie od tego, czy jest uczniem, rodzicem, czy nauczycielem, ma prawo do szacunku i godnego traktowania - dodają.

Strajk Uczniowski ma odbyć się w Warszawie we wtorek, 9 kwietnia 2019, w godzinach 12-16 przed Ministerstwem Edukacji Narodowej w al. Szucha 25.

Jego organizatorzy zachęcają też do dołączania do ich organizacji oraz stworzyli zbiórkę internetową na rzecz ich działalności.

- Chcemy stworzyć szeroki ruch młodzieżowy, który będzie działał na rzecz gruntownej reformy edukacji. Pokażemy, że uczniowie mają coś do powiedzenia i potrafią się zjednoczyć, by wyrazić to silnym, zdecydowanym głosem. Będziemy żądać partnerskiego traktowania i systemowych gwarancji przestrzegania praw ucznia. Będziemy pielęgnować młodzieżową samorządność i żądać reprezentacji młodego pokolenia przy władzy każdego szczebla. Naszymi narzędziami będą debaty , kampanie społeczne, i protesty. Szukamy osób, które chcą do nas dołączyć i są gotowe wziąć odpowiedzialność organizacyjną za część naszych prac - piszą o sobie przedstawiciele "Strajku Uczniowskiego".

Przypomnijmy, że Strajk Nauczycieli 2019 w Warszawie rozpoczął się 8 kwietnia w związku z tym, że Postulaty Związku Nauczycielstwa Polskiego przedstawione rządowi nie zostały spełnione. Od poniedziałku w całej Polsce trwa strajk nauczycieli. Związki zawodowe żądają podwyżek o 30% rozłożonych na dwie tury - 15 proc. od 1 stycznia i 15 proc. od 1 września br. Są to zmienione żądania, bowiem początkowo upominały się o tysiąc zł podwyżki.

