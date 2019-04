Strajk nauczycieli w Warszawie. Uczniowie napiszą egzaminy. Stolica skompletowała komisje

Strajk nauczycieli w Warszawie. Uczniowie napiszą egzaminy

- Rozpoczynające się jutro egzaminy gimnazjalne, mimo tej trudnej sytuacji, odbędą się w warszawskich szkołach. Zapewnimy odpowiednią liczbę nauczycieli. Dziękuję sztabowi kryzysowemu - dyrektorom, burmistrzom - oraz nauczycielom. A za piszących egzaminy uczniów trzymam kciuki – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

- Wspieramy nauczycieli, którzy walczą o wyższe zarobki, a przede wszystkim o godność i prestiż. W trosce o warszawskich uczniów zrobiliśmy wszystko, aby nasi gimnazjaliści mogli napisać egzaminy – dodaje. Komisje udało się skompletować korzystają z uprzejmości osób mających kwalifikacje pedagogiczne, które np. nie pracują obecnie w oświacie lub nie biorą udziału w strajku. Swoich przedstawicieli oddelegowały szkoły (podstawówki, licea i technika), a także przedszkola.

Za przygotowanie egzaminów odpowiedzialna jest Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz dyrektorzy placówek. Władze Warszawy i burmistrzowie postanowili wesprzeć CKE oraz dyrektorów ze względu na trudną sytuację kadrową spowodowaną strajkiem. - Pamiętajmy, że działamy na podstawie rozporządzenia, które napisała na kolanie pani minister Anna Zalewska i nie mamy gwarancji, że sposób przeprowadzenia nie będzie kwestionowany przez rodziców, zwłaszcza w tym trudnym podwójnym roczniku – dodaje Renata Kaznowska, wiceprezydent stolicy.

Strajk nauczycieli w Warszawie

Jak podaje ratusz, w Warszawie strajk objął 57% przedszkoli, 86% szkół podstawowych, 86% liceów ogólnokształcących i 78% zespołów. Zaledwie 56 szkół nie strajkowało i w nich odbyły się lekcje. Strajk objął 315 szkół z 376, co stanowi ok. 80% wszystkich placówek. Na 352 przedszkola 201 przedszkoli podjęło akcję strajkową.

W placówkach deklarujących, że ich pracownicy przystąpili do strajku, na 21 tys. nauczycieli, którzy powinni być w pracy w poniedziałek do strajku przystąpiło 16,5 tys. pedagogów (78%), a do pracy nie przyszło 1,8 tys. (9%).