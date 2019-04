Strajk nauczycieli, Warszawa 2019. Trwa protest nauczycieli. Zamknięte szkoły, odwołane lekcje. Relacja [ZDJĘCIA]

Postulaty Związku Nauczycielstwa Polskiego przedstawione rządowi nie zostały spełnione, dlatego od dziś w całej Polsce trwa strajk nauczycieli. Związki zawodowe żądają podwyżek o 30% rozłożonych na dwie tury - 15 proc. od 1 stycznia i 15 proc. od 1 września br. Są to zmienione żądania, bowiem początkowo upominały się o tysiąc zł podwyżki.

Wśród placówek, które gotowe są zająć się dziećmi w czasie strajku, jest także Teatr Powszechny. W dniach 8-12 kwietnia zaprasza na warsztaty edukacyjne oraz wycieczki teatralne.

Zakończyła się konferencja prasowa z udziałem wicepremier Beaty Szydło i Michała Dworczyka, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zwracamy uwagę na to, że dziennikarze musieli zadawać pytania seriami, nie mieli możliwości dopytywania i odwoływania się do usłyszanych wypowiedzi.

Na pytanie jednego z dziennikarzy o to, gdzie jest minister Anna Zalewska, wicepremier odpowiedziała:

Głos ponownie zabiera wicepremier Beata Szydło.

- Propozycja przedstawiona przez rząd jest dobrą propozycją. (...) Nasza prośba do strony związkowej jest taka, aby jednak przystąpić do rozmów, przystąpić do tego porozumienia - mówi Szydło.

Głos zabrał Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

- Jeszcze raz zapraszamy wszystkie centrale związkowe do prowadzenia rozmów. Chcemy, żeby nauczyciele godnie zarabiali. Chcemy, żeby to były zarobki odpowiadające kompetencjom polskich nauczycieli. (...) Ja wiem, że nauczyciele powinni lepiej zarabiać - mówi Beata Szydło.

Rozpoczęła się konferencja prasowa wicepremier Beaty Szydło.

Wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz broni przewodniczącego oświatowej "Solidarności" po tym, jak Ryszard Proksa podpisał wczoraj porozumienie z rządem.

- Dane spływają cały czas. Te, które mam, są z godziny 10. W piątek 55 szkół zadeklarowało, że nie przystępują do strajku. Ale od tego czasu trzy kolejne placówki zdecydowały się dołączyć do strajku. Na ten moment do strajku przystąpiło 8328 nauczycieli z ponad 10 tysięcy. 1509 pedagogów nie przystąpiło do strajku. 961 nie przystąpiło do strajku z innych powodów, są to zwolnienia lekarskie - poinformowała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.