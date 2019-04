Strajk nauczycieli trwa w najlepsze. Nie wiecie co zrobić z dziećmi w czasie strajku? Przygotowaliśmy dla was kilka propozycji miejsc, do których możecie zabrać swoje pociechy. Do każdego z nich wejdziecie za darmo. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do naszego zestawienia.

zobacz galerię (9 zdjęć) Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego jest jedynym muzeum geologicznym w Polsce, które eksponuje w sposób pełny zagadnienia budowy geologicznej Polski. Różnorodność okazów skał, minerałów, skamieniałości ułożonych w tematyczne wystawy, a także szkielety mamuta włochatego i nosorożca włochatego z Górnego Śląska, niedźwiedzia jaskiniowego z jaskiń ojcowskich, a także model niewielkiego dinozaura - dilofozaura, który zamieszkiwał Góry Świętokrzyskie oraz rekonstrukcja jaskini czynią muzeum interesującym zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Więcej o tym muzeum przeczytacie w naszym artykule: Muzeum Geologiczne, Warszawa. Adres, bilety, godziny otwarcia [ZDJĘCIA] Bilety: wstęp wolny Adres: ul. Rakowiecka 4 Szymon Starnawski zobacz galerię (9 zdjęć)