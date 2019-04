Strajk nauczycieli, Warszawa. Miasto uruchomiło wyszukiwarkę bezpłatnych zajęć dla dzieci

W odpowiednich polach wyszukiwarki wystarczy wpisać wybraną dzielnicę, wiek dziecka i preferowaną datę. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku 8 kwietnia do środy 17 kwietnia. Do wyboru są m.in. zajęcia z rysunku, malarstwa, scenografii, teatru, fotografii, a także nauka gry na gitarze, pokazy filmowe, animacje i wystawy.

Te szkoły będą strajkować

Związek Nauczycielstwa Polskiego nie ustępuje w walce o dodatkowe prawa i przywileje dla pracowników oświaty. - Zgodnie z zebranymi informacjami w Warszawie do strajku przystąpi 90% szkół podstawowych, 85% szkół ponadpodstawowych i 62% przedszkoli. Jednak, do dnia strajku nie będziemy wiedzieć, ilu nauczycieli nie będzie pracować w strajkujących placówkach – podkreśla Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Miasto udostępniło również wyszukiwarkę szkół, które przystąpiły do strajku, a także placówek, które nie będą strajkować. Wyszukiwarkę znajdziesz tutaj.

