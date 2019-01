Strajk pracowników LOT-u. Co to oznacza dla podróżnych?

Strajk pracowników LOT-u

Zgodnie z zapowiedzią personel pokładowy Polskich Linii Lotniczych LOT rozpoczął strajk. W tej chwili uczestniczy w nich około stu osób. Według zapowiedzi związków zawodowych działających w Polskich Liniach Lotniczych ma ich być co najmniej trzystu.

Strajkujący domagają się powrotu do lepszych warunków zatrudnienia. Przewoźnik zmienił zasady pracy w 2013, ratując się przed bankructwem. Teraz - zdaniem związkowców - zmusza się nowych pracowników do tego, żeby otwierali działalność gospodarczą lub zatrudnia się ich na umowy cywilnoprawne. Związkowcy żądają też przywrócenia do pracy Moniki Żelazik, działaczki związkowej zwolnionej z LOT-u. Zarząd PLL LOT odrzucił jednak wszystkie postulaty. Podkreśla, że strajk jest nielegalny, a jego uczestnikom grozi poważnymi konsekwencjami.

Dla podróżnych bez zmian

Jak informuje stacja RMF FM, strajk nie dotknie podróżnych. Jak mówi cytowany przez stację, rzecznik prasowy LOT, Adrian Kubicki, spółka nie planowała i nie panuje odwoływania lotów. Na dzień strajku przygotowano tzw. załogi awaryjne. Ściągnięto też z urlopów dodatkowych pracowników. W razie potrzeby część pasażerów przejmę bratnie linie m.in. Lufthansa.

