Trwa pierwsza tak długa i intensywna akcja strajkowa w PLL LOT od roku ’89. Lotów odmówiło 50 osób, a 150 pracowników złożyło zwolnienie chorobowe. Spółka, by radzić sobie z trudną sytuacją, leasinguje kolejne samoloty od innych linii lotniczych. Jak skończy się strajk?

Czy strajk pracowników LOT-u dotknie podróżnych?

Strajkujący domagają się powrotu do lepszych warunków zatrudnienia. Przewoźnik zmienił zasady pracy w 2013, ratując się przed bankructwem. Teraz - zdaniem związkowców - zmusza się nowych pracowników do tego, żeby otwierali działalność gospodarczą lub zatrudnia się ich na umowy cywilnoprawne. Związkowcy żądają też przywrócenia do pracy Moniki Żelazik, działaczki związkowej zwolnionej z LOT-u. Zarząd PLL LOT odrzucił jednak wszystkie postulaty. Podkreśla, że strajk jest nielegalny, a jego uczestnikom grozi poważnymi konsekwencjami.- Prezes Rafał Milczarski nie podejmuje żadnych prób rozwiązania konfliktu - piszą w komunikacie przesłanym do mediów strajkujący. Prezes ma stosować groźby wobec organizatorów strajku. W nagranej przez strajkujących rozmowie prezes Milczarski grozi zwolnionej przewodniczącej związku zawodowego obciążeniem kosztami ewentualnych odwołanych połączeń organizatorów strajku, twierdząc, że jest on nielegalny. Tymczasem - jak deklarują strajkujący - zgodnie z wyrokiem Sądu akcja strajkowa w PLL LOT jest legalna.Do strajku przyłącza się co raz więcej osób, a związkowcy zapewniają, że będą strajkować do skutku.LOT, by radzić sobie z trudną sytuacją wyleasingował w ostatnich dniach samoloty aż od 5 linii lotniczych, które mają zapewnić ciągłość połączeń w czasie trwającego strajku. Linia lotnicza pozyskała Boeinga 737-500 od linii Blue Air, Boeinga 737-800 od linii Trael Service, samolot Fokker 100 należący do linii Carpat Air, a także Airbusa A320 od łotewskiej linii SmartLynx.Przedstawiciele linii lotniczej deklarują, że spółka nie planowała i nie panuje odwoływania lotów, a na czas strajku przygotowano tzw. załogi awaryjne.