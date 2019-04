Strajk taksówkarzy? Hulajnogą dojedziesz za darmo. Zobacz, jak skorzystać z promocji

Strajk taksówkarzy - darmowe hulajnogi

8 Kwietnia w Warszawie odbywają się aż dwa strajki, a jeden z nich może skutecznie sparaliżować ruch kołowy w mieście - mowa o strajku taksówkarzy. Korki, problemy z powrotem do domu lub pracy mogą czekać na wszystkich, którzy tego dnia zdecydują się skorzystać z transportu kołowego. By osłodzić nieco podróżnym trudy poruszania się w korkach, MyTaxi i Hive przygotowały na ten dzień nietypową promocję. Należące do taksówkowego giganta hulajnogi Hive oferują darmowy, trwający 30 minut przejazd dla klientów aplikacji. Wystarczy wpisać w aplikacji kod promocyjny FREENOW.

Usługa Hive zadebiutowała w Warszawie w marcu tego roku. Opłata startowa za wypożyczenie hulajnogi wynosi 2,5 złotych. Za każdą minutę zapłacimy dodatkowo 45 groszy. Oprócz hulajnóg Hive na stołecznych ulicach spotkamy także zielone hulajnogi Lime.

