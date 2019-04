Strajk taksówkarzy, Warszawa. 8 kwietnia w stolicy będą protestować taksówkarze z całej Polski

Strajk taksówkarzy, 8 kwietnia

8 kwietnia taksówkarze z całej Polski będą strajkować w Warszawie. Protest rozpocznie się o godzinie 10:00 pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Tym razem taksówkarze wysiądą z samochodów i przejdą Al. Ujazdowskimi pod Ministerstwo Sprawiedliwości i Ambasadę Stanów Zjednoczonych. Następnie pójdą na pl. Trzech Krzyży przed Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii i wrócą tą samą trasą przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Protest ma zakończyć się około godz. 17:00. Może wziąć w nim udział nawet 6 tysięcy osób - poinformował nas Taksówkarski Serwis Informacyjny, Taryfa24. Tego dnia odbędzie się również protest nauczycieli.

Taksówkarze prowadzą zrzutkę

Taksówkarze prowadzą zbiórkę pieniędzy, dzięki której pokryją koszty związane z protestem. - Koledzy! Nie liczmy na innych, na korporacje, na wujka z Ameryki. Sami sfinansujemy koszty protestowe związane z ulotkami, transparentami itp. Każda wpłata, każda złotówka jest ważna - zmieni się w plik ulotek, oczka do banera lub kijek do flagi - czytamy w komunikacie taksówkarzy. Cel to 10 tysięcy złotych. Jak na razie udało się zebrać połowę tej kwoty.

Postulaty taksówkarzy

Taksówkarze przedstawili trzy najważniejsze postulaty: