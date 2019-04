Strajk, Warszawa 2019 - 8.04. Trwa protest taksówkarzy. Jest gorąco [ZDJĘCIA, WIDEO]

Strajk, Warszawa 2019. Czemu protestują taksówkarze? Jaki jest cel protestu?

Poniżej pełne oświadczenie Samorządnego Związku Zawodowego Taksówkarzy RP na temat strajku w Warszawie:

KOLEŻANKI KOLEDZY TAKSÓWKARZE.

w dniu 08 kwietnia 2019 r.

rozpoczyna się:

OGÓLNOPOLSKI PROTEST TAKSÓWKARZY POLSKICH

będzie on trwał aż do odwołania.

Będziemy żądać od Rządu RP zaprzestania tolerowania przez organa ścigania przestępstw gospodarczych dokonywanych w transporcie drogowym przez nielegalnych przewoźników, oraz firmy które im tą działalność umożliwiają, zarazem wyrażając sprzeciw legalizacji ich przestępczej działalności proponowanej projektem ustawy, o transporcie drogowym autorstwa Ministerstwa Infrastruktury.

Władza nie robi nic w celu likwidacji nielegalnych przewozów, za to z premedytacją promuje ich działalność. Wynika to między innymi ze słabości w działaniu całego naszego środowiska zawodowego. Od wielu lat środowisko nasze jest celowo dzielone aby nie dopuścić do utworzenia silnego działania taksówkarzy na swoją korzyść.

Wiadomym jest, że tylko zjednoczone środowisko zawodowe jest w stanie stworzyć silny nacisk który jest w stanie zmusić władze publiczne do likwidacji nielegalnych przewozów. Udowodnijmy poprzez czynny udział w proteście, że nasze środowisko jest zwartym i zjednoczonym środowiskiem, niepodzielnym, potrafiącym walczyć o swoje miejsce pracy, o godną egzystencję polskiego drobnego przedsiębiorcy, uniemożliwiając oddanie rodzimego transportu w obce ręce.

Pamiętaj ! Naszym kosztem, kosztem taksówkarzy, bogacą się firmy paraprzewozowe typu: Uber, Taxify, Bolt itp.

To oni odbierają nam zarobki i uniemożliwiają godne życie.

To oni (oby nie skutecznie) proponują władzom legalizację przestępstw gospodarczych których dokonują codziennie. Uważnemu obserwatorowi nie umknął zapewne ich czynny udział w tworzeniu projektu nowelizacji ustawy transportowej.

To przez nielegalne przewozy stoimy godzinami na postojach gdy w tym czasie obcokrajowcy oraz różnego autoramentu cwaniacy, bez żadnych uprawnień, zarabiają udając taksówkarzy.

To nie jest tylko zaniedbanie ze strony władzy, jest to świadome naruszenie przez władze naszego kraju zasady państwa prawa co jest niezgodne zarówno z samym prawem jak i z zasadami sprawiedliwości społecznej. Jest to świadome przekazywanie polskiego transportu osobowego firmom zagranicznym.

Władza nas taksówkarzy lekceważy, funkcjonariusze publiczni, organa kontrolne nie interweniują.

Władza ośmiela się złodziejstwo nazywać zdrową konkurencją, zarazem stwierdzając, że należy to dla dobra rynku przewozowego zalegalizować. Zdziwieni są, że ośmielamy się upominać o poszanowanie prawa, zdziwieni są, że pracujemy i chcemy pracować uczciwie. Zdziwieni są, że nie chcemy od władzy usankcjonowania złodziejstwa, że nie chcemy zrównania nas z patologią, że bronimy rodzimy transport i przedsiębiorców polskich.

Dlatego wzywamy Was Koleżanki, Koledzy Taksówkarze bez względu na przynależność do korporacji, stosowaną taryfę, przekonania polityczne oraz zapatrywania, do zjednoczenia się.

Jest nas w Warszawie ok 12 000 tysięcy a w całej Polsce ok. 140 000 tysięcy, jest to ogromna siła z którą musi się liczyć każda władza a więc wszystko zależy tylko od Was i waszych deklaracji.

Nie czekajcie - bo nie ma na co, składajcie deklaracje udziału w proteście.

Nie słuchajcie łamistrajków i wichrzycieli - bo będzie wiele prób rozbicia naszej inicjatywy i będą to działania celowe i zaplanowane by nie dopuścić do naszego zjednoczenia.

Prosimy wszystkich taksówkarzy, zrzeszonych, niezrzeszonych, organizacje taksówkowe, związki zawodowe, izby gospodarcze, stowarzyszenia, firmy, korporacje i innych do wspólnego działania na rzecz obrony polskiego taksówkarza.

Mamy wspólny cel – całkowitą likwidację nielegalnych przewozów, obronę rodzimej przedsiębiorczości w transporcie osobowym, oraz spowodowanie aby szkodliwy projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym autorstwa Ministerstwa Infrastruktury, stanowiący o legalizacji patologii i przestępstwa gospodarczego, nigdy nie został uchwalony przez Sejm RP.

Prezes SZZTRP

Tadeusz Stasiów

Transmisja na żywo z protestu taksówkarzy w Warszawie 2019:

UWAGA! Wideo zawiera wulgaryzmy. Tylko dla widzów pełnoletnich.