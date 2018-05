Związki zawodowe działające w strukturach PLL LOT ogłosiły, że 18 maja 2018 r. rusza tzw. „strajk włoski”. Oznacza to bardziej restrykcyjne kontrole na lotniskach, co może przełożyć się na opóźnienia w lotach. Związkowcy nie wykluczają przeprowadzenia szerszej akcji protestacyjnej. Poniżej dalsza część artykułu.

Przypomnijmy, że przedstawiciele związków zawodowych, działających w ramach LOT-u, od dłuższego czasu są w konflikcie z kierownictwem przedsiębiorstwa. Jedną z głównych osi sporu jest ustanowiony w 2010 roku regulamin wynagrodzeń, który, w wyniku restrukturyzacji spółki, został wypowiedziany w 2013 roku. Związkowcy chcą powrotu do poprzednich rozwiązań, które według nich gwarantowały uczciwsze wynagradzanie pracowników polskiego przewoźnika. 1 maja 2018 r. związkowcy pikietowali przed siedzibą przewoźnika. 18 maja 2018 r. w oficjalnym komunikacie przedstawiciele Międzyzwiązkowego Komitetu Strajkowy PLL LOT S.A. poinformowali o kolejnej formie przeprowadzenia protestu. Polega on na restrykcyjnych kontrolach bezpieczeństwa, które mogą przełożyć się na zmiany w rozkładzie lotów. – Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy PLL LOT, upoważniony przez Nadzwyczajne Walne Zebranie członków dwóch reprezentatywnych związków zawodowych, podjął decyzję o prowadzeniu dalszej akcji protestacyjnej, polegającej na skrupulatnym przestrzeganiu procedur bezpieczeństwa obowiązujących w przewozie lotniczym. Może to wpłynąć na zwiększenie opóźnień wykonywanych operacji lotniczych – informują związkowcy.Co więcej, „strajk włoski” ma być prowadzony do czasu ewentualnego porozumienia z pracodawcą lub uchylenia przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia o zakazie rozpoczęcia strajku w PLL LOT, który był planowany na 1 maja. Jeśli wymienione warunki nie zostaną spełnione, związkowcy podejmą decyzję o rozpoczęciu kolejnego etapu strajku. Można domniemywać, że mają tu na myśli zdecydowanie szerszy formę protestu niż obecne restrykcyjne kontrole.