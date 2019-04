Strajki w Warszawie. Jak strajkowało się przed wojną? Protestowali szewcy, kelnerzy, cukiernicy i tramwajarze [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Strajki w Warszawie. Na fali strajkujących nauczycieli, taksówkarzy czy rolników, postanowiliśmy zerknąć do Narodowego Archiwum Cyfrowego, by zobaczyć, jaką formę przybierały strajki w przedwojennej Warszawie. Okazuje się, że w latach 30. ubiegłego wieku strajkowali między innymi cukiernicy, kelnerzy, budowlańcy czy tramwajarze. Czasem powodem protestów były zaległości w wypłatach, innymi razami niezadowolenie z grupowych zwolnień pracowników. Kliknij w galerię, by zobaczyć, w jaki sposób przeróżne grupy zawodowe strajkowały w Warszawie przed wojną.