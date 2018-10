Straż Miejska szykuje drony na sezon grzewczy. Zajrzą nam do domów i sprawdzą, czym palimy w piecu

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego, Warszawska Straż Miejska startuje z akcją proekologiczną. Trzydziestu funkcjonariuszy wyspecjalizowanego Oddziału Ochrony Środowiska będzie na bieżąco kontrolować jakość powietrza w różnych dzielnicach stolicy. Pomogą im w tym mobilne laboratoria wyposażone w kamery oraz czujniki, które wykrywają niebezpieczne substancje w powietrzu.

W tym roku strażnicy mogą także liczyć na profesjonalne wsparcie z powietrza. Ultranowoczesne drony przystosowane są do poboru próbek dymu i wykrywania zanieczyszczeń. Dodatkowo posiadają dwie kamery: o wysokiej rozdzielczości i termowizyjną, dzięki której maszyna wykryje trujące substancje zarówno w mroźnym powietrzu, jak i gorącym dymie. Drony mogą rozwinąć prędkość do 55 km/h. Formacja jest w trakcie zakupu dwóch takich urządzeń.

Według danych warszawskiej Straży Miejskiej, w ciągu ubiegłych sezonów grzewczych 2013-2016, strażnicy podjęli 4623 interwencji i kontroli związany z używaniem niedozwolonego opału, np. śmieci i odpadów z produkcji węgla. Natomiast w sezonie 2016/2017 podjęto aż 7277 interwencji. Strażnicy będą przede wszystkim kontrolować i edukować mieszkańców, ale także nakładać mandaty na tych, którzy opalają budynki odpadami i innymi trującymi materiałami. Kara przewidziana dla "trucicieli” powietrza może wynieść nawet 500 zł.

„Trucicieli będziemy tropić i karać.” – ostrzega starszy inspektor Sławomir Smyk z referatu prasowego – „Ale Straż Miejska kładzie szczególny nacisk na profilaktykę. Doświadczenia pokazują, że działania edukacyjne są wciąż bardzo potrzebne. Dlatego i w tym roku, strażnicy będą udzielać wyjaśnień i rozdawać ulotki informujące o przepisach związanych z paleniem w piecach.”

Warto wiedzieć, że dzięki uprawnieniom nadanym przez Prezydenta miasta st. Warszawy, strażnicy mogą wejść na posesję, zajrzeć do paleniska i żądać pisemnych bądź ustnych wyjaśnień, które zweryfikują, czy dochodzi do spalania zakazanych substancji. W tym roku zaostrzono wymagania wobec paliw i instalacji grzewczych. Na liście wykluczonych z użycia materiałów, które w największym stopniu zanieczyszczają powietrze są m.in. śmieci, mokre drewno, węgiel brunatny i paliwa z jego zawartością oraz sypki węgiel kamienny o uziarnieniu do 3 mm.