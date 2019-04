Straż Miejska, Warszawa. "Coś tam jest, rusza się i jest dziwne". Krab zawędrował do cudzego mieszkania. Lokatorka spanikowała

Straż Miejska, Warszawa. Krab na Pradze Południe

Do tajemniczego zgłoszenia doszło w nocy z 22 na 23 kwietnia. Funkcjonariusze Ekopatrolu pilnie udali się do jednego z mieszkań na Pradze Południe, gdzie lokatorka miała zobaczyć "coś dziwnego". Po przybyciu na miejsce strażnicy zastali zdenerwowaną kobietę, która wskazała na drzwi do łazienki. - Tam coś jest, rusza się i jest dziwne - mówiła przerażona właścicielka mieszkania.

Strażnicy weszli do pomieszczenia i przystąpili do szczegółowego przeczesywania wszystkich zakamarków. Po chwili poszukiwania przyniosły oczekiwany skutek. Mundurowi znaleźli... kraba! Kobieta, która zaalarmowała patrol kategorycznie stwierdziła, że skorupiak w żadnym wypadku nie należy do niej. Pracownicy Ekopatrolu prawdopodobnie rozwikłali zagadkę obecności nieproszonego gościa. W trakcie interwencji zauważyli, że w bloku trwa remont pionów kanalizacyjnych. Przypuszcza się, że właśnie tą drogą krab zawędrował do mieszkania kobiety.

Po bezpiecznym odłowieniu – krab został przetransportowany do warszawskiego oddziału CITES - podaje Straż Miejska m.st. Warszawy.

ZOBACZ TEŻ: Jakie nietypowie zwierzęta znajdywano na ulicach Warszawy?