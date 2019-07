Straż miejska, Warszawa. Malusieńki nietoperz siedział w śródmiejskiej piekarni

Strażnicy otrzymali telefon o dziwnym znalezisku około 7 rano. Jeden z pracowników piekarni poinformował, że na progu drzwi wejściowych siedzi mały nietoperz. Szybko okazało się, że w sierści zwierzęcia znajdują się pasożyty a maluch jest osłabiony. Strażnicy oczyścili skórę nietoperza i zabrali go do lecznicy Lasów Miejskich. Jak się okazało znalezione zwierzę to mroczek późny (Eptesicus serotinus). Po leczeniu wróci do środowiska naturalnego.

Ten gatunek nietoperza występuje na terenie całej Polski i jest objęty ścisłą ochroną. Żywi się komarami, motylami nocnymi i owadami. Zazwyczaj, latem, ukrywa się w budynkach - na strychach, w szczelinach ścian i dachów.