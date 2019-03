Straż Miejska, Warszawa. Patrol z Targówka znalazł skuter na drzewie. "Strażnicy są przygotowani na różne niespodzianki"

Straż Miejska, Warszawa: Skuter wiszący na drzewie

Do nietypowej interwencji doszło w Parku Wiecha na warszawskim Targówku. Tamtejsi funkcjonariusze straży miejskiej, jak co dzień kontrolowali lokalne ulice, parki i skwerki. Z reguły napotykają w nich wagarowiczów czy osoby nietrzeźwe lub spożywające alkohol. Tym razem jednak krajobraz ogrodu przybrał istotnie szokującą formę. Zaraz po wejściu do parku, strażnicy zobaczyli... wiszący na drzewie skuter!

Ustalono, że jednoślad należy do jednej z warszawskich wypożyczalni skuterów. Strażnicy usiłowali ustalić, w jaki sposób pojazd znalazł się na drzewie. Niestety żaden z przepytanych spacerowiczów nie był świadkiem tego zdarzenia. Funkcjonariusze jednak słusznie zauważyli, że ze względu na wagę skutera, musiało zrobić to kilka osób. Mundurowi poinformowali wypożyczalnię, do której należy uwięziony na drzewie skuter. Na miejscu zjawili się pracownicy, którzy bezpiecznie zdjęli pojazd z gałęzi i zabrali go z terenu parku.

