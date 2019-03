Straż pożarna, Warszawa. Groźna pomyłka służb. Zgłoszenie z Wesołej, przyjechali na Bemowo. Powodem nazwa ulicy

Gdzie ten pożar?

O sprawie poinformowali lokalni aktywiści z ugrupowania Kukiz15 – Bemowo.

- Doszło do niecodziennej, w gruncie rzeczy bardzo niebezpiecznej sytuacji. Na osiedle Górce, na sygnale przyjechały dwa wozy straży pożarnej. Pod budynkiem Jeździecka 3 wysiedli zdezorientowani strażacy, dopytując, gdzie jest ulica Jeździecka 21 – relacjonowali.

Sytuację wyjaśnił jeden z mieszkańców, który poinformował strażaków, że to nie pierwsza taka pomyłka, a ulica Jeździecka 21 znajduje się w zupełnie innej dzielnicy – Wesołej.

Kulisy pomyłki

Powód, dla którego strażacy przyjechali pod błędny adres wynika z faktu, że pewne nazwy stołecznych ulic pokrywają się. To dlatego, że niektóre z dzielnic nie zawsze przynależały do Warszawy, a zwyczajnie zostały do niej dołączone. Wśród nich jest właśnie Wesoła, która administracyjnie jest częścią stolicy od roku 2002. Kiedy zgłoszenie wpłynęło pod numer alarmowy 112, system automatycznie skierował strażaków na Jeździecką w dzielnicy Bemowo, nie zaś do Wesołej, gdzie ktoś faktycznie potrzebował pomocy. Przez bite 17 lat stołeczni radni nie pochylili się nad kwestią zmiany nazewnictwa, by nie dochodziło do podobnych – czasem niezwykle groźnych – pomyłek. Pozostaje mieć nadzieję, że wydarzenia z 26 marca otworzą oczy władz na ten niezwykle złożony problem.

