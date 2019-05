Strażak Mazowsza 2019. Najlepsi strażacy w województwie mazowieckim nagrodzeni [ZDJĘCIA]

Dzienniki regionalne i serwisy internetowe wydawnictwa Polska Press Grupa po raz kolejny zorganizowały wielki plebiscyt na Strażaka Roku. W tym roku zaszła jednak zmiana – plebiscyt po raz pierwszy został przeprowadzony jednocześnie we wszystkich województwach w Polsce, pod honorowym patronatem Waldemara Pawlaka, prezesa Zarządu Głównego OSP RP.

W marcu i w kwietniu pierwszy etap plebiscytu strażackiego został przeprowadzony we wszystkich powiatach w Polsce. W każdym regionie zwycięzcy z powiatów awansowali do kolejnego, wojewódzkiego etapu.

- To była pierwsza edycja wielkiego plebiscytu strażackiego realizowana na terenie województwa mazowieckiego i była to edycja, która zyskała wyjątkowy prestiż i rangę, ponieważ realizowana była przy współpracy z Zarządem Głównym Ochotniczych Straży Pożarnych, a także pod patronatem prezesa Zarządu Głównego – Waldemara Pawlaka. Spotkaliśmy się z niezwykle ciepłym i bardzo szerokim odzewem ze strony naszych czytelników. Do naszego plebiscytu zostało zgłoszonych ponad kilku tysięcy druhów oraz jednostek OSP z terenu całego województwa – mówi Katarzyna Niedzwiecka, kierownik marketingu.