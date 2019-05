Strażnicy miejscy jeżdżą na rowerach i kontrolują stan ścieżek rowerowych

80 km ścieżek do kontroli

Na Bielanach i Żoliborzu ruszyły kontrole ścieżek rowerowych. Stan nawierzchni sprawdzają sami strażnicy miejscy, którzy przesiedli się na dwa koła i przemierzają drogi rowerowe w poszukiwaniu usterek. W sumie do skontrolowania jest 80 km ścieżek. - Wszystkie usterki są odnotowywane, a raport wraz z informacją o uszkodzeniach i sugestiami co do oznakowania zostanie przekazany zarządcom poszczególnych dróg - informuje Straż Miejska.

- Nasze kontrole, które właśnie się rozpoczęły, potrwają jeszcze jakiś czas i będą szczegółowe. Prowadzimy ocenę dróg pod kątem bezpieczeństwa z poziomu typowego użytkownika, co jest niewątpliwym atutem naszych kontroli – mówi st. insp. Włodzimierz Bachanek – jeden z funkcjonariuszy prowadzących kontrole.

Dziury, gałęzie i nieczytelne znaki

Jak informują strażnicy - pracy jest sporo, szczególnie po sezonie jesienno-zimowym. - Najczęstsze usterki to nisko zwisające nad ścieżkami gałęzie, rozrośnięte krzewy, które ograniczają widoczność drogi, wgłębienia lub wybrzuszenia powierzchni, wykruszone warstwy asfaltu czy ubytki kostki, niekompletne, nieczytelne lub uszkodzone oznakowanie pionowe i poziome, zieleń wrastająca w nawierzchnię - wyliczają strażnicy. Część ścieżek rowerowych wymaga drobnych napraw, ale na liście są też poważniejsze uszkodzenia.