Strażnik nad Jeziorkiem Czerniakowskim. Otworzysz piwo pod chmurką? On powiadomi "odpowiednie służby"

Jeziorko Czerniakowskie 2019 - skrupulatne zasady wypoczynku

- Nad Jeziorkiem Czerniakowskim będzie czyściej i bezpieczniej - deklarują przedstawiciele stołecznego ratusza. Nowy porządek zaprowadzić ma specjalnie wyznaczony strażnik. Jego zadaniem będzie pilnowanie, by mieszkańcy "nie naruszali przepisów rezerwatu przyrody". W założeniu kontrole mają zapobiec nielegalnym paleniskom czy ograniczyć hałas.

Ale to nie wszystko. Strażnik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby (w zależności od rodzaju incydentu może to być policja, Straż Miejska, straż pożarna, pogotowie ratunkowe i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska), gdy ujrzy akty wandalizmu, zaśmiecanie terenu, kłusowników, kradzież, czy... osoby rozpalające grilla i spożywające alkohol. Oznacza to, że picie - jak przyszło mawiać "piwa pod chmurką" - w rejonie jeziorka na Dolnym Mokotowie wiąże się ze sporym ryzykiem.

Strażnik Jeziorka Czerniakowskiego - kim jest?

Jak deklarują władze miasta, patrolujący posiada wiedzę z zakresu przepisów ochrony przyrody i w razie dostrzeżenia problemów może liczyć na natychmiastowe wsparcie grupy interwencyjnej. W jej skład wchodzi co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony. Czym oprócz wyżej wymienionych obowiązków zajmować się będzie strażnik? Między innymi będzie kontrolować jakość usług świadczonych przez firmę sprzątającą.

Kąpielisko strzeżone działa codziennie w godzinach 9-19. -Dzięki stałej kontroli rezerwatu przyrody okoliczna przestrzeń będzie zabezpieczona przed dewastacją i zniszczeniami - zapewnia Urząd Miasta.