Strefa legalnego picia alkoholu na Ursynowie jednak nie powstanie? "Czeka nas gehenna jak na Powiślu"

W maju br. ursynowski ratusz udostępnił ankietę, w której mieszkańcy mogli wskazać, gdzie w dzielnicy warto utworzyć takie strefy oraz które lokalizacje powinny zostać wykluczone. Najwięcej głosów zebrały trzy lokalizacje: park im. R. Kozłowskiego pod Kopą Cwila, park im. Cichociemnych przy Górce Kazurce oraz polana grillowa w Powsinie. Władze dzielnicy poprosiły o opinię dzielnicowy wydział oświaty, ochronę środowiska, policję, straż miejską, straż pożarną oraz do spółdzielnie mieszkaniowe , na terenie których takie strefy mogłyby powstać. Wydział ochrony środowiska już wypowiedział się negatywnie. Na pozostałe decyzje czekamy do końca lipca - poinformował Bartosz Dominiak, wiceburmistrz Ursynowa w rozmowie z Gazetą Wyborczą.

Na początku 2018 r. weszły w życie zmiany w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Mówi ona o zakazie spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, a nie jak dotychczas „na ulicach, placach i w parkach”. Samorządy mogą jednak ustalić odstępstwa od generalnego zakazu spożywania alkoholu, jeśli nie będzie to zagrażało bezpieczeństwu publicznemu. Władze Ursynowa zapytały wówczas mieszkańców dzielnicy, co sądzą o pomyśle na stworzenie takich stref. Ponad 80% osób zadeklarowało, że chciałoby, aby w ich dzielnicy powstało takie miejsce.

"Imprezy zakłócają spokój naszym mieszkańcom"

Prośba o wyrażenie opinii trafiła także do zarządzających Spółdzielnią Mieszkaniową Koński Jar, która znajduje się obok Kopy Cwila. W oficjalnej odpowiedzi czytamy: Wystarczy, że corocznie na terenie organizowane są przez Urząd Dzielnicy Ursynów cykliczne imprezy takie jak: "Dni Ursynowa", dzień Cichociemnych, Festiwal kolorów, Kino letnie i inne imprezy, które zakłócają spokój naszym mieszkańcom. Tym samym spółdzielnia nie poparła pomysłu na stworzenie strefy legalnego picia alkoholu pod Kopą Cwila.

Mieszkańcy: Czeka nas gehenna jak na Powiślu

Idea budzi sporo emocji wśród mieszkańców dzielnicy, bowiem nie każdy popiera ten pomysł.- Popatrzcie jaką gehennę przeżywają mieszkańcy apartamentowców na Powiślu. Mają obsikane mury, furtki, bramy, drzewa, klomby z kwiatami, trawniki. Porozbijane szkło chrzęści pod nogami. To efekt zezwolenia na picie na bulwarach nad Wisłą - komentuje jeden z mieszkańców dzielnicy. Jak na razie władze czekają na pozostałe odpowiedzi od dzielnicowych wydziałów, które powinny zostać nadesłane do końca lipca. Na razie wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy popierający projekt będą musieli jeszcze trochę poczekać, aż legalnie napiją się piwa "pod chmurką".