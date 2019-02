Strefa Płatnego Parkowania na Ochocie. Mieszkańcy zdecydują, czy cała dzielnica zostanie nim objęta. To byłby precedens w stolicy

Płatne parkingi w całej dzielnicy?

Mieszkańcy Ochoty od kilku lat postulują, aby strefa płatnego parkowania rozciągałą się na obszarze całej dielnicy. Strefa miałaby ograniczyć problem braku miejsc parkingowych i parkowania w miejscach niedozwolonych. Opłata zniechęciłaby przyjezdnych kierowców do pozostawienia aut na Ochocie. To miałoby rozładować korki, rozwiązać szereg problemów komunikacyjnych, a co najważniejsze - ułatwić mieszkańcom normalne funkcjonowanie.

Potrzebne są konsultacje społeczne

Obecnie Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego sięga ulic Grzymały-Sokołowskiego, Kopińskiej i Wawelskiej. Wielu mieszkańców Ochoty chce, aby SPPN objęła obszarze całej dzielnicy. Jednak są też osoby przeciwne rozszerzeniu. W związku z tym stowarzyszenie Ochocianie zgłosiło projekt uchwały z wnioskiem do prezydenta Rafał Trzaskowskiego o przeprowadzenie konsultacji społecznych. Miałyby się one odbyć w formie spotkania z mieszkańcami, którzy również wyrazić swoją opinię na piśmie lub przez internet. Konsultacje byłyby przeprowadzone przez władze miasta (a nie dzielnicy), którym podlega zarówno Biuro Polityki Mobilności i Transportu, jak też Zarząd Dróg Miejskich.

Na facebookowym profilu Ochocianie Sąsiedzi pojawił się post z informacją o planowanych konsultacjach. Już teraz widać, że część mieszkańców popiera ten pomysł, ale jest mnóstwo osób, które uważa, że SPPN nie rozwiąże problemu nadmiernej ilości samochodów w dzielnicy.