Strefa Płatnego Parkowania, Praga. Aktywiści chcą poszerzenia, ZDM ma wątpliwości

Nowy skwer na Nowej Pradze. Dziki parking zamieni się w eleganckie, zielone miejsce

Zielone miejsce powstanie tuż obok Szwedzkiej. To kolejny krok zmierzający do „odświeżenia” Nowej Pragi. Skwer zyska plac zabaw, zieleń, a także miejsce do ćwiczeń. Architekci zmieścili też parking.