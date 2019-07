"Strefa relaksu" na placu Bankowym kosztowała prawie milion złotych. Na co konkretnie wydano te pieniądze?

"Strefa relaksu", którą otworzono 6 lipca na placu Bankowym spotkała się z krytyką. Głównie dlatego, że kosztowała prawie milion złotych, a jej wygląd nie jest zachwycający. Wiele osób zastanawiało się, na co przeznaczone zostały te pieniądze. Zapytaliśmy o to urząd miasta. Szczegóły w artykule poniżej.

Na początku lipca wielki parking na placu Bankowym zamienił się w "strefę relaksu". Miejsce do odpoczynku dla warszawiaków czynne będzie do 1 września. Mieszkańcy mogą korzystać m.in. z leżaków, podestów, mobilnej biblioteki czy ławek do Parkouru. Cała inwestycja kosztowała 920 tys. złotych i jest jedną z obietnic wyborczych Rafała Trzaskowskiego. Plac Bankowy ze skwerem miejskim za prawie milion zł. Palety, drzewa w donicach i leżaki na rozgrzanym betonie

Prawie milion złotych na "Strefę Relaksu" Po otwarciu "strefy relaksu" zawrzało w Internecie. Wiele osób krytykowała ten pomysł i zastawiało się, na co konkretnie przeznaczone został prawie milion złotych. Zapytaliśmy o to urząd miasta. Beata Wiśniewska w imieniu Biura Architektury i Planowania Przestrzennego napisała: "Koszty organizacji wydarzenia wynoszą około 300 000 złotych - organizacja ruchu, zabezpieczenie terenu, dzierżawa terenu, sprzątanie, podlewanie zieleni, wypożyczenie toalet, infrastruktura doprowadzająca wodę i prąd, zużycie wody i prądu, ochrona, a także koszty eventów - 3 pikniki edukacyjne. W ramach zakupów majątkowych wydaliśmy 257 600 zł na zieleń, która po wakacjach przesadzona zostanie do warszawskich parków i ogrodów oraz 386 400 zł na meble i elementy wyposażenia, które będą dalej wykorzystywane do sezonowych aranżacji przestrzeni publicznych".

Co zostało kupione? 40 drzew jarzębin, klonów, brzóz i ponad 2000 sadzonek niskiej zieleni i kwiatów, które po projekcie trafią do warszawskich parków,

miejsca do siedzenia:

- 34 ławki z oparciami i podłokietnikami, wygodne dla seniorów, wkomponowane w zieleń (każda ławka na 3 osoby) - łącznie 102 miejsca do siedzenia,

- 18 podestów 2x2 m – każdy na 6 osób – łącznie 108 miejsc,

- 70 stolików kawiarnianych i 140 krzeseł kawiarnianych,

- 18 stołów/ław - dla 8 osób każdy - razem 144 miejsca,

- 20 leżaków,

- dodatkowo konstrukcja parkour do treningu siedzenia i zabawy - wykorzystywana jako widownia podczas koncertów - 70 miejsc siedzących,

- łącznie 514 miejsc do siedzenia.

5 ekspozytorów wystawy plenerowej połączonej z ławkami (każdy z ekspozytorów to 4 plansze),

3 podesty do gry w klocki w stylu jenga (3 zestawy klocków),

2 altany i 10 parasoli dających cień w upalne dni,

ławka wielofunkcyjna do uprawiania Parkouru,

biblioteka pod chmurką - mobilna czytelnia z ponad 200 książkami do czytania na miejscu, zabrania do domu lub wymiany,

1 neon z cytatem Juliusza Słowackiego i aranżacja przestrzenna wokół pomnika,

1 girlanda świetlna liniowa rozwieszona wzdłuż budynku,

3 toalety,

3 dni pikników wokół tematyki zdrowego miasta z warsztatami dla dzieci i dorosłych,

kawiarnia Bankowy Cafe i program kameralnych wydarzeń towarzyszących, realizowana przez partnera projektu Targ Śniadaniowy.

Hit czy kit? Internauci, ale także mieszkańcy nie zostawili suchej nitki na nowym pomyśle miasta. Z miejsca, która miało być wizerunkiem stolicy powstała przestrzeń co najwyżej do wyśmiewania. Nawet jeśli "strefa relaksu" byłaby wygodniejsza, należy pamiętać, że w okolicy nie brak jej konkurencji. Warszawiacy prędzej zajrzą już do Ogrodu Saskiego niż na nieosłonięty od słońca plac Bankowy, gdzie latem rozgrzany asfalt jedynie potęgować będzie wszechobecny upał. Więcej o tym, czy "strefa relaksu" powinna była powstać przeczytacie w naszym artykule:

