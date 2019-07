Strefa relaksu, plac Bankowy. Milion złotych na prowizorkę? Mieszkańcy nie zostawili suchej nitki na pomyśle miasta

Przez wiele lat jedną z największych bolączek Warszawy był wysyp przestrzeni prywatnych i jednoczesny brak tych publicznych. Te pierwsze to zamknięte osiedla, wewnętrzne skwery oraz prywatne parki. Te drugie to ogólnodostępne tereny zielone, których ciągle brakuje mieszkańcom stolicy. Odpowiedzią na problem braku zieleni miała być tzw. “strefa relaksu” na placu Bankowym. Ta jednak okazała się ogromnym niewypałem.

Strefa Relaksu, czy prowizorka za milion złotych?

Drewniane palety, niezbyt urodziwe parasole, drzewa w donicach, bar i kilka krzeseł wygląda raczej jak pospolite ruszenie miejskich aktywistów na lokalny skwer niż jak poważny projekt, na który miasto przeznaczyło prawie milion złotych. Strefa wygląda prowizorycznie i taka też jest. Zgodnie z planem ma zniknąć za dwa miesiące. W tym kontekście zasadnym zdaje się pytanie, które zadają nie tylko dziennikarze, ale także coraz częściej internauci; dlaczego strefa relaksu była taka droga? Oczywiście, oprócz wymienionych elementów na placu pojawiły się też toalety, foodtrucki, a nawet wodna mgiełka, ale trudno wyobrazić sobie, by wszystko to mogło pochłonąć 920 tys. złotych. -Jeśli stać Warszawę na wydanie miliona złotych na betonową plażę to rozumiem, że w stolicy nie ma kłopotów z finansowaniem szkół, przedszkoli, żłobków, dróg, metra, czy innych inwestycji? - pyta retorycznie na twitterze publicysta Andrzej Gajcy. Mieszkańcy Warszawy są podobnego zdania.

Nawet jeśli strefa relaksu byłaby wygodniejsza, należy pamiętać, że w okolicy nie brak jej konkurencji. Warszawiacy prędzej zajrzą już do Ogrodu Saskiego niż na nieosłonięty od słońca plac Bankowy, gdzie latem rozgrzany asfalt jedynie potęgować będzie wszechobecny upał. W strefie relaksu brak jest drzew, miejsc mocno zacienionych, czy czegokolwiek co uratowałoby od spiekoty, której doświadczyliśmy na przykład pod koniec czerwca tego roku. Wszystko to sprawia, że prowizoryczny charakter przedsięwzięcia staje się jeszcze bardziej widoczny. Urzędników to jednak nie zniechęca.