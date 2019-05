Strona urzędu miasta będzie przetłumaczona na ukraiński? Ma to pomóc obywatelom Ukrainy w załatwianiu spraw

Białołęka, Warszawa. Nowe olbrzymie osiedle ze strefą wypoczynkową powstanie na terenie fabryki?

Białołęka, Warszawa. Nowe i to ogromne osiedle wyrośnie na Białołęce? Na terenie poprzemysłowym Stare Świdry, na Tarchominie może wkrótce pojawić się kolejny kompleks budynków mieszkalnych. Do zagospodarowania jest aż 119,5 hektara a decyzję o tym, co powstanie na tym terenie, ws...