Strzelał z kuszy w kierunku placu zabaw. 38-letni mężczyzna aresztowany

Policjanci z Pragi Południe zostali wezwani do jednego z przedszkoli. Dyrektorka placówki zaalarmowała o nietypowym i niebezpiecznym znalezisku. Na terenie przedszkolnego placu zabaw ujawniono bełty od kuszy. Jedna z mam potwierdziła, że podobne przedmioty widywała w okolicy już wcześniej. Funkcjonariusze zlokalizowali mieszkanie, z którego prawdopodobnie padały strzały. Chwilę później zatrzymali w nim 38-letniego mężczyznę. To, co znaleźli miejscu potwierdziło ich przypuszczenia wskazujące na winę podejrzanego. W mieszkaniu zabezpieczono kuszę, cięciwy i bełty do tej broni.

Zatrzymany odpowie za wykroczenie z ustawy o broni i amunicji oraz za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Decyzją sądu podejrzany został tymczasowo aresztowany - poinformowała Komenda Stołeczna Policji.

