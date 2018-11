Studenci z Politechniki Warszawskiej wyślą w kosmos swojego satelitę

Walka z kosmicznymi śmieciami

Przez ostatnie 6 lat studenci Politechniki Warszawskiej pracowali nad budową satelity PW-Sat2, która przetestuje innowacyjny system zapobiegający zaśmiecaniu kosmosu. W projekcie uczestniczyło ponad 100 osób. Satelita znajdzie się na pokładzie rakiety Falcon 9, która zostanie wystrzelona na orbitę 19 listopada 2018 z kosmodromu Vandenberg w Kalifornii.

"Ostatnie dwa lata to tysiące godzin pracy w warsztacie, cleanroomach i przy testach satelity.

mówią studenci Politechniki Warszawskiej."

Żagiel deorbitacyjny posprząta ziemską orbitę

Głównym eksperymentem satelity będzie przetestowanie żagla deorbitacyjnego. Jest on zbudowany z folii mylarowej o grubości dziesięciokrotnie cieńszej niż ludzki włos. Średnica zwiniętego żagla to około 8 cm co – jak podkreślają twórcy – jest niezwykle istotne ze względu na możliwość stosowania tego rozwiązania w mikrosatelitach. Po otwarciu na orbicie będzie miał wymiary 2x2 metry.

Jak działa taki żagiel można zobaczyć na filmie: