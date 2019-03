Studiuj z mamą i tatą

W Pedagogium dzieci mogą studiować z rodzicami. Oto w marcu ruszają pierwsze zapisy na zorganizowane zajęcia dla dzieci w wieku 6-9 lat. Od maja pojawi się możliwość zapisu na jesienny cykl zajęć w ramach Społeczno-Artystycznej Akademii Dzieci i Młodzieży oraz na letnie zajęcia w ramach projektu Z mediami za pan brat oraz Artterapia dla juniora.

A co dla rodziców znajdziecie w PEDAGOGIUM? Już od zaraz kursy z kilku nietypowych obszarów.

Po pierwsze można zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu opieki nad małym dzieckiem, ale także w zakresie samozatrudnienia, czy zdobyć bardzo bogaty wachlarz kompetencji społecznych, otrzymując jednocześnie certyfikat EKSPERCKA NIANIA.

Nowością na rynku szkoleniowym, i jedynym takim projektem w Polsce jest AGENT DS. NOWYCH MEDIÓW. Łącząc kształcenie w zakresie kompetencji miękkich z działaniami medialnymi można nauczyć się tworzenia materiałów multimedialnych i ich oceniania. Wcale nie tak łatwo jest stanąć przed kamerą, prawidłowo zrozumieć przekaz medialny, zbudować materiał dydaktyczny. Ten kurs może to ułatwić.

Jeśli ktoś chce specjalizować się w pracy z seniorami, i posiąść wiedzę i umiejętności z tego z kresu. To do niego adresowany jest kurs MOJE MIEJSCE PRACY W SREBRNEJ GOSPODARCE.

PEDAGOGIUM oferuje szeroką paletę studiów. Studia I stopnia, II stopnia a także podyplomowe pozwalają kształcić w zakresie nauk społecznych czy administracji. Można wzbogacać udział w zajęciach poprzez kształcenie na odległość uczestnicząc w webinarach, które stały się wyznacznikiem nowych trendów w tej uczelni. Kierowane są one nie tylko do studentów PEDAGOGIUM, ale także do wszystkich chętnych, którzy zgłoszą swój akces w zajęciach. Kształcenie na odległość wykorzystujące webinary, pozwala na kontakt z prowadzącym zajęcia dużo większy niż podczas realizacji tej formy edukacji na platformie edukacyjnej, gdzie przeważa edukacja asynchroniczna. I może dlatego webinary realizowane w PEDAGOGIUM w Centrum Kształcenia na Odległość GENERATOR, zyskały szybko wielu zwolenników.

Studiujący rodzice mogą skorzystać z programu MENTOR-TUTOR-COACH, w ramach którego otrzymają wsparcie od swojego opiekuna. A dzieci w tym czasie, kiedy rodzice uczestniczą w wykładach mogą tworzyć tablice sensoryczne, to wciąga każdego. Bo przecież chodzi o to, aby nauka była miła dzieciom i rodzicom.