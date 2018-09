Stworzył spektakularne dzieła dla Louis Vuitton. Daniel Buren i wernisaż jego prac w Warszawie [ZDJĘCIA]

Burena będziemy mogli spotkać w niedzielę STUDIO. Wybitny francuski artysta zrealizuje dla warszawskiej placówki Pracę „In Situ". Jego twórczość będzie stanowiła punkt wyjścia dla pracy młodych reżyserów, którzy opracują do stałej scenografii trzy sztuki. „Łaknąć Sarah Kane" w reżyserii Radosława Maciąga obejrzymy od 19 października 2018, „Miasto białych kart" José Saramago w reżyserii Ewy Rucińskiej od 9 marca 2019 roku, a „Chroma: księga kolorów Dereka Jarmana" w reżyserii Grzegorza Jaremki zobaczymy jesienią 2019 roku.

- W teatrze mieszczańskim i psychologicznym zaczyna się od interpretacji tekstu, dlatego często mówi się o służebności teatru wobec literatury. My odwracamy na chwilę tę regułę. To przestrzeń jest dana z góry – jak dramat lub libretto. Praca reżysera zaczyna się od jej interpretacji, do niej dobiera się tekst, aktorów itd. Stała scenografia jest też przez cały sezon „wystawiona” w teatrze, można ją oglądać niezależnie od spektakli. W ten sposób, na chwilę, Teatr staje się Galerią, granica między obydwoma gatunkami znika. Ta właśnie utopijna możliwość zainteresowała Daniela Burena, którego prace, tak praktyczne jak i teoretyczne były źródłem redefinicji pojęcia dzieła sztuki i wystawy w ostatnim stuleciu - tłumaczy dyrektor artystyczna teatru, Natalia Korczakowska. - Fakt, że rozchwytywany przez najważniejsze instytucje kultury na świecie artysta znalazł czas dla Studio, świadczy o tym, jaką siłę oddziaływania wciąż może mieć idea w sztuce - dodaje.

Daniel Buren znany jest m.in. ze spektakularnych instalacji w przestrzeniach publicznych. Zaczął malować na początku lat 60. a w 1965 r. porzucił tradycyjne malarstwo na rzecz pionowych pasów, białych lub kolorowych, ale zawsze o szerokości 8,7 centymetrów, które stały się emblematem jego sztuki. Jego słynne paski to tzw. „narzędzie wizualne” tworzone z tkanin, papieru, taśmy i farby. Buren przeszczepił pojęcie “in situ” na grunt sztuk plastycznych, dla opisu twórczości nierozerwalnie związanej z kulturowymi właściwościami miejsc, w których powstawały jego prace. W ostatnich dwudziestu latach tworzy prace o bardziej rzeźbiarskiej i architektonicznej skali i formie.

Na swoim koncie ma spektakularną budowlę "Obserwatorium światła" dla Louis Vuitton w Paryżu: